Августовская конференция педагогов стартовала в Казахстане

Статьи
75
Анастасия Михайлова

Накануне нового учебного года учителя обсуждают вопросы цифровизации сферы образования

фото пресс-службы Минпросвещения

В преддверии республиканской Августовской конференции педагогов, которая запланирована на 21 августа, во всех регионах страны стартовали традиционные секционные заседания. В течение двух дней – 15 и 16 августа – педагоги обсуждают вопросы развития образования в цифровую эпоху.

В региональной Августовской конференции педагогов Астаны «Digital Kazakhstan: жаңа замандағы білім беру» принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев. Он вручил награды лучшим сотрудникам сферы образования и подчеркнул, что во все времена просветителями считались выдающиеся личнос­ти, которые ведут общество к самым ценным знаниям.

– Это, как мне кажется, с точностью объясняет истинную суть педагогического труда. Это не громкие слова, потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы – учителя! Способность тонко чувствовать человека и ситуацию, уважение к личности, умение самый маленький росточек способностей превратить в урожай успеха – этих качеств мы ждем от учителей сегодня. Мы с вами должны стать локомотивом в формировании сознательного и толерантного современного поколения, продвижении позитивного имиджа страны, быть достойными продолжателями дела великих ­казахских просве­тителей, – сказал глава Минпросве­щения.

Различные вопросы цифровизации сферы образования стали главной темой августовских конференций. Как отмечалось на встрече в Астане, учебники казахстанских школьников переведены в цифровой формат, и в настоящее время они доступны на одиннадцати платформах. Минпросвещения работает над внедрением элементов обучения искусственному интеллекту в государственный стандарт всеобщего обучения.

За последние пять лет бюджет образования увеличился в 2,5 раза, а объем инвестиций – в шесть раз. В нынешнем году ведется работа по разработке гибкой финансовой модели отрасли, которая включает дифференцированный подход.

По-прежнему требует решения проблема дефицита мест в детских садах: сегодня в Астане охват детей от двух до шести лет составляет 81%. До 2025 года планируется открыть десять детских садов. Есть вопросы и по нехватке мест в школьных учреждениях, что также обусловлено ростом чис­ла жителей столицы. По ­словам акима Астаны Жениса ­Касымбека, в новом 2024–2025 учебном году в столичных школах будет 28 тыс. первоклассников.

На данный момент ведется строительство более 30 школ поч­ти на 100 тыс. ученических мест (в две смены). В течение нового учебного года будет построено более 20 учебных заведений. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» Samruk-Kazyna Construction в 2024–2025 годах построит 24 учебных заведения. В сентябре будет введено в эксплуатацию 12 школ на 15 850 мест в одну смену, а в декабре дополнительно планируется ввести в эксплуатацию девять учебных заведений на 14 440 мест в одну смену.

Одна из актуальных проблем в области образования – нехватка педагогических кадров. Дефицит особо остро будет ощущаться в ближайшие несколько лет, и принимать меры для исправления ситуации необходимо немедленно, какие именно – также обсудят на августовских совещаниях.

Отметим, что в этом году ежегодная большая конференция педагогов впервые пройдет в ­формате саммита и будет посвящена теме «Digital Kazakhstan: жаңа замандағы білім беру», а также вопросам воспитательной работы в рамках реализации «Единой программы воспитания» («Біртұтас тәрбие бағдарламасы»). Более 500 тыс. педагогов смогут присоединиться к обсуждению в режиме онлайн.

#Образование #конференция #педагоги

Популярное

Все
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
Чемпионом Азии и Океании по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей стал специалист Президентского центра астанинец Сергей Астрелин
Последний дозор младшего сержанта Батрканова
Дело жизни имама Абдыкадыра-кари
Наш соотечественник кинооператор Еркинбек Птыралиев стал членом жюри Американской киноакадемии для Оскара-2025
Известный актер Тулепберген Байсакалов попробовал себя в амплуа режиссера
«Любовь к трем апельсинам»: пока люди не утратили способности дружить и любить, злая магия остается бессильной
Озеро Лебяжье: тишина, кричащая красотой…
«Защемит сердце, и вновь походы вспомним мы…»
Кто представит нас в байге на Всемирных играх кочевников?
Пойду служить в полицию
Сюда хочется возвращаться
Футбол и хоккей: победы радуют
Августовская конференция педагогов стартовала в Казахстане
Должно быть интересно
Врачи спешат на помощь
От киберпреступников защитят спецподразделения
Удобный экологический сервис
В Алматы пик туристической активности
Интернет-мошенникам обрубили связь
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Интеграция отвечает общим целям
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Современные атомные станции надежны и безопасны
Необходимо выступать единым фронтом
В Иране казнили 29 человек за один день – правозащитники
Казахстанцы стали гораздо чаще переезжать внутри страны
У казахских конных палуанов мало равных соперников
Токаев наградил лучших строителей Казахстана
Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Зима близко!
Пойду служить в полицию
Кто представит нас в байге на Всемирных играх кочевников?
Сюда хочется возвращаться

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]