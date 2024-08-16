Августовская конференция педагогов стартовала в Казахстане

В преддверии республиканской Августовской конференции педагогов, которая запланирована на 21 августа, во всех регионах страны стартовали традиционные секционные заседания. В течение двух дней – 15 и 16 августа – педагоги обсуждают вопросы развития образования в цифровую эпоху.

В региональной Августовской конференции педагогов Астаны «Digital Kazakhstan: жаңа замандағы білім беру» принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев. Он вручил награды лучшим сотрудникам сферы образования и подчеркнул, что во все времена просветителями считались выдающиеся личнос­ти, которые ведут общество к самым ценным знаниям.

– Это, как мне кажется, с точностью объясняет истинную суть педагогического труда. Это не громкие слова, потому что современный мир строится на знаниях, а свет знаний несете именно вы – учителя! Способность тонко чувствовать человека и ситуацию, уважение к личности, умение самый маленький росточек способностей превратить в урожай успеха – этих качеств мы ждем от учителей сегодня. Мы с вами должны стать локомотивом в формировании сознательного и толерантного современного поколения, продвижении позитивного имиджа страны, быть достойными продолжателями дела великих ­казахских просве­тителей, – сказал глава Минпросве­щения.

Различные вопросы цифровизации сферы образования стали главной темой августовских конференций. Как отмечалось на встрече в Астане, учебники казахстанских школьников переведены в цифровой формат, и в настоящее время они доступны на одиннадцати платформах. Минпросвещения работает над внедрением элементов обучения искусственному интеллекту в государственный стандарт всеобщего обучения.

За последние пять лет бюджет образования увеличился в 2,5 раза, а объем инвестиций – в шесть раз. В нынешнем году ведется работа по разработке гибкой финансовой модели отрасли, которая включает дифференцированный подход.

По-прежнему требует решения проблема дефицита мест в детских садах: сегодня в Астане охват детей от двух до шести лет составляет 81%. До 2025 года планируется открыть десять детских садов. Есть вопросы и по нехватке мест в школьных учреждениях, что также обусловлено ростом чис­ла жителей столицы. По ­словам акима Астаны Жениса ­Касымбека, в новом 2024–2025 учебном году в столичных школах будет 28 тыс. первоклассников.

На данный момент ведется строительство более 30 школ поч­ти на 100 тыс. ученических мест (в две смены). В течение нового учебного года будет построено более 20 учебных заведений. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» Samruk-Kazyna Construction в 2024–2025 годах построит 24 учебных заведения. В сентябре будет введено в эксплуатацию 12 школ на 15 850 мест в одну смену, а в декабре дополнительно планируется ввести в эксплуатацию девять учебных заведений на 14 440 мест в одну смену.

Одна из актуальных проблем в области образования – нехватка педагогических кадров. Дефицит особо остро будет ощущаться в ближайшие несколько лет, и принимать меры для исправления ситуации необходимо немедленно, какие именно – также обсудят на августовских совещаниях.

Отметим, что в этом году ежегодная большая конференция педагогов впервые пройдет в ­формате саммита и будет посвящена теме «Digital Kazakhstan: жаңа замандағы білім беру», а также вопросам воспитательной работы в рамках реализации «Единой программы воспитания» («Біртұтас тәрбие бағдарламасы»). Более 500 тыс. педагогов смогут присоединиться к обсуждению в режиме онлайн.