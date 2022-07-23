Авиакомпанию Air Astana оштрафовали за задержку рейсов

На авиакомпанию Air Astana наложен штраф за задержку рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Напомним, ранее КГА объявил о расследовании в отношении авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в связи с многочисленными обращениями пассажиров о продолжительных задержках рейсов и нарушении их прав.

«В связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев в оперативном порядке провел совещание с Air Astana, в ходе которого авиакомпании было указано на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену воздушного судна, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов. По итогам совещания Air Astana для обеспечения резерва выделила отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов», – сообщили в КГА.

В ведомстве подчеркнули, что фонду «Самрук-Қазына» как акционеру крупных казахстанских авиакомпаний необходимо усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

21 июля для укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами городов Алматы и Уральска при участии АО «Авиационная администрация Казахстана» и Air Astana.

Между тем оперативно, в течение двух дней, было проведено расследование в связи с продолжительной задержкой рейса Алматы – Мале, который был запланирован на 16 июля. Было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов.

«При ожидании пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно услуги по проживанию в гостинице.

В связи с чем 21 июля 2022 года в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 000 МРП (1 МРП – 3 063 тенге)», – рассказали в КГА.

Всего на сегодняшний день в комитет поступило порядка 150 обращений, по каждому из которых проводится работа. По итогам будут приняты соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством.