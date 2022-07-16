В отношении Air Astana и FlyArystan проведут расследование из-за задержек рейсов

Расследование проведут в связи с задержками рейсов казахстанскими авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы – Мале, Нур-Султан – Ташкент и Алматы – Костанай, а также по другим маршрутам, Комитет гражданской авиации МИИР РК и Авиационная администрация Казахстана проведут соответствующее расследование.

«В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности.

Пассажиров указанных рейсов просим обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz», – призвали в КГА.

В ведомстве напомнили: при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса 2 часа, горячее питание при ожидании 4 часа (далее каждые 6 часов в дневное время и 8 часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт.