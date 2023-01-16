Авиаперелеты подорожали для казахстанцев

По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта в Казахстане увеличилась на 16,8% за год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz .

Фото: пресс-служба МИИР РК

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области.

Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.

За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров – на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тысячи человек).

Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм – на 35,7% больше, чем годом ранее.

В 2023 году будут запущены новые международные рейсы, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента – в Анкару, из Алматы и Актау – в Медину, из Астаны – в Баку и из Шымкента – в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.

Увеличить рейсы планируют из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы – в Анталью, из Алматы – в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Планируются открыть рейсы в Пакистан (из Алматы в Карачи и Лахор), увеличить количество рейсов в Индию по маршруту Алматы – Дели, в Китай (Алматы – Чэнду), в Великобританию по (Алматы – Лондон), из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны – в Тбилиси и Подгорицу.

Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.

Малазийская лоукост авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации 2023 года планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы.

Авиакомпании Qeshm Air планирует начать полеты по маршруту Алматы – Токио с использованием 5 степени «свободы воздуха».

Также авиакомпания Air Astana прорабатывает вопрос выполнения 2 регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлен режим «открытого неба» до 26 декабря 2027 года (на 5-летний срок).