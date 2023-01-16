Авиаперелеты подорожали для казахстанцев

Экономика , Транспорт
112

По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта в Казахстане увеличилась на 16,8% за год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: пресс-служба МИИР РК

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67%. В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (плюс 43,2%) области.

Из 20 регионов РК только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8% и на 3,9% соответственно.

За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 млн пассажиров – на 16,5% больше, чем годом ранее. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 млн человек, плюс 11% за год. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и столица (562,5 тысячи человек).

Пассажирооборот достиг 20,1 млрд пкм – на 35,7% больше, чем годом ранее.

В 2023 году будут запущены новые международные рейсы, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. 

Так, ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента – в Анкару, из Алматы и Актау – в Медину, из Астаны – в Баку и из Шымкента – в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года.

Увеличить рейсы планируют из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы – в Анталью, из Алматы – в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.

Планируются открыть рейсы в Пакистан (из Алматы в Карачи и Лахор), увеличить количество рейсов в Индию по маршруту Алматы – Дели, в Китай (Алматы – Чэнду), в Великобританию по (Алматы – Лондон), из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны – в Тбилиси и Подгорицу.

Ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.

Малазийская лоукост авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации 2023 года планирует запустить полеты из Куала-Лумпура в Алматы, авиакомпания Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы.

Авиакомпании Qeshm Air планирует начать полеты по маршруту Алматы – Токио с использованием 5 степени «свободы воздуха».

Также авиакомпания Air Astana прорабатывает вопрос выполнения 2 регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив в среднесрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлен режим «открытого неба» до 26 декабря 2027 года (на 5-летний срок).

 

Популярное

Все
Яблоки на снегу
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Этапы избирательного цикла
В Министерстве экологии и природных ресурсов считают, что угрозы для плотины Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов нет
Во время трагических событий января в Таразе, как и в других городах страны, от рук злоумышленников пострадал целый ряд объектов малого и среднего предпринимательства
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда положение дел с отоплением в Экибастузе нормализуется
Многовекторность и прагматичность
Вечная драма, где есть он и она
Поставили на паузу
Доступность и справедливость правосудия
Боеприпасы на продажу
Приоритет молодежным проектам
Симфония чувств
Создано самой Землей
Показатель надежности государства
Задачи выполнены
Удивительный город
Требованиям не соответствуют
Подлежит утрате
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Снег выпал в Египте
Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Тимур Тлегенов стал заместителем главы Комитета гражданской авиации
Ерлан Альжан назначен заместителем председателя АЗРК
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
Алмат Мадалиев освобожден от должности вице-министра юстиции РК
Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу МФЦА
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Чрезвычайные происшествия всегда сопровождали нашу жизнь, в самый неподходящий момент разрывая шаблоны обыденности. 2022 год стоит особняком, ведь произошедшие происшествия не просто выявили системные проблемы, но и обернулись трагедией.
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Более миллиарда тенге штрафов выставлено за 2022 год медицинским организациям Кызылординской области за дефекты качества и объема медуслуг, оказанных в рамках гарантированного государством бесплатного объема медицинской помощи и по пакету ОСМС
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Инновации на развалинах аграрной науки
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Транспорт , Происшествия , В мире
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последни…
Экономика
Не менее 1,6 млрд тенге требуется Кызылординской области на…
Экономика
К чему придем, легализовав автомобили с иностранными номера…
Экономика
Тепловики не решаются назвать даже примерные сроки, когда п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]