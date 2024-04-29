Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

В КГА проинформировали граждан об увеличении количества авиарейсов по направлению Алматы-Пекин с 3 до 7 раз в неделю, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с 27 апреля текущего года авиакомпания China Southern Airlines увеличила количество рейсов по авиамаршруту Алматы – Пекин с 3 до 7 в неделю.

«Авиакомпания будет выполнять рейсы на ежедневной основе по данному маршруту. Полеты совершаются на воздушных судах типа «Эйрбас-А320/А321» емкостью 152-200 кресел», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в пресс-службе напомнили, что с 10 ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует взаимный безвизовый режим, что способствует беспрепятственному путешествию между двумя странами. Увеличение количества рейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.