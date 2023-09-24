Авиарейсы в аэропорту Актау переносятся на утро и вечер из-за ремонта ВПП

Фото: aktau.aeroport.website

Работы планируется проводить с 23 сентября до 23 октября ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени.

«Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Рейсы в этот период будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний», – говорится в сообщении официального сайта аэропорта.