Авиарейсы в аэропорту Актау переносятся на утро и вечер из-за ремонта ВПП
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В международном аэропорту Актау начался ремонт взлетно-посадочной полосы, который продлится месяц, передает Kazpravda.kz.
Работы планируется проводить с 23 сентября до 23 октября ежедневно с 09:00 до 21:00 местного времени.
«Проведение текущего ремонта покрытий обусловлено обеспечением безопасности полетов, безопасности воздушных судов и пассажиров. Рейсы в этот период будут перенесены на утреннее и вечернее время, рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпаний», – говорится в сообщении официального сайта аэропорта.