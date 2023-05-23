Австралиец пропал в горах Алматы: заведено розыскное дело

По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая.

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Полиция Алматы завела розыскное дело по факту исчезновения гражданина Австралии, сообщает Kazpravda.kz.

По информации городского ДП, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения. Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров.

"По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции. С учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами", - рассказал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

Ранее ДЧС сообщал о пропаже гражданина Австралии в горах Алматы.

На поиски иностранца на Большое Алматинское озеро направились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения 109, волонтеры "Доброспаса".