Австралиец пропал в горах Алматы: заведено розыскное дело

По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая.
Полиция Алматы завела розыскное дело по факту исчезновения гражданина Австралии, сообщает Kazpravda.kz.
По информации городского ДП, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения. Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров.
"По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции. С учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами", - рассказал начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.
Ранее ДЧС сообщал о пропаже гражданина Австралии в горах Алматы.
На поиски иностранца на Большое Алматинское озеро направились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения 109, волонтеры "Доброспаса".