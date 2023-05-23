Австралиец пропал в горах Алматы

Пропавшего гражданина Австралии ищут близ Большого Алматинского озера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Известно, что 28-летний турист из Австралии 21 мая вышел из своего номера в хостеле предположительно в сторону БАО и не вернулся.

Спасателям сообщили об этом из центра оперативного управления Департамента полиции Алматы.

22 мая в 22:25 на поиски иностранца на Большое Алматинское озеро направились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, службы спасения 109, волонтеры «Доброспаса».

Создан оперативный штаб, задействованы все экстренные службы города. В поисках задействован дрон.