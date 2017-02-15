​Австралийское восхождение

Марина Михайлова
фото из личного архива Андрея Гундарева

– Подъем на вершину длился несколько часов, – рассказал Андрей Гундарев – альпинист, путешественник и горный гид. – Это произошло в минувшие выходные. Восхождение на Косцюшко стало для меня возможностью побывать в Австралии и, конечно, поставить еще одну галочку в программе «Семь вершин плюс два полюса». Очень рад, что вошел в команду Казгео в этом проекте.

По его словам, из очередного экстремального путешествия он вернулся домой полный впечатлений. Так, на третий день пребывания в Австралии горовосходитель впервые выбрался на природу.

– Это что-то удивительное: такое разнообразие эндемичных видов растений и животных можно встретить только на Зеленом континенте, – говорит Андрей. – За один световой день успел проехать по Великой океанской дороге, погулять по дождевому лесу, насладиться морскими видами. Из животных не увидел лишь утконоса. И не получилось сфотографировать ехидну и кенгуру.

Для тех, кто не знает: восхождение на пик Косцюшко входит в проект Казахского географического общества «Семь вершин плюс два полюса». Цель – водрузить флаг Казахстана на семи вершинах семи континентов и обоих полюсах Земли.

Высота Косцюшко – 2 228 м, расположена гора в Австралийских Альпах. На сегодня в активе Казгео уже есть четыре вершины: это самый высокий пик Южной Америки – Аконкагуа в Аргентине, покоренный в 2016 году Магжаном Сагимбаевым и Максутом Жумаевым; высшая точка Европы – пик Эльбрус в Кабардино-Балкарии, скоростной забег на который в том же году совершили Ильяс Галимбеков и Чингиз Байкашев; самый труднодоступный пик Винсон в Антарктиде – 16 декабря 2016 года на высшую точку этого массива водрузили государственный флаг альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков. И вот новая победа – восхождение на пик Косцюшко в Австралии. Таким образом, для завершения программы команде Казгео осталось взойти на вершины Эверест, Маккинли и Килиманджаро. Кроме того, успешно проведены лыжные экспедиции на Северный полюс в 2015 году и Южный полюс в 2016-м.

Гора Косцюшко названа так в честь известного революционера и героя Польши, США, Литвы и Беларуси. Первым, кто изучил и поднялся на гору 15 февраля 1840 года, стал польский путешественник-географ Павел ­Стшелецкий.

Он же и присвоил самой высокой австралийской вершине имя своего знаменитого соотечественника. Хотя присвоил он имя не нынешней вершине Костюшко, а соседней, которая сейчас носит имя Таунсенд. Более поздние измерения выяснили, что первоначальная гора Костюшки оказалась ниже рядом находящегося Таунсенда, и поэтому власти Южного Уэльса из-за уважения к памяти Стшелецкого поменяли взаимно названия гор, чтобы гора в честь героя осталась самой высокой в Австралии.

Андрей Гундарев намерен стать первым казахстанцем, совершившим восхождение на высочайшие вулканы и вершины семи континентов. В его активе уже есть четыре вулкана из семи. Это высочайшая вершина Северной Америки – Орисаба, Африки – Килиманджаро и Европы – Эльбрус. Кроме того, в 2012 году он стал первым казахстанцем, побывавшим на самом высоком вулкане мира – Охос-дель-Саладо, расположенном в высокогорной пустыне Атакама (Южная Америка). В 2013 году наш отважный покоритель гор взошел на самый высокий пик Австралии и Океании – пирамиду Карстенз (4 884 м).

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Экологично и надежно
Мост избавил от заторов
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Большое обновление
Сохраняя прошлое, создавая будущее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Адаптируя программный комплекс TALSIM-NG
Чистая вода для села
Мастер слова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта
Ученый, идущий в ногу со временем
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства
Португалия побеждает, а Англия буксует
В Астане проходит чемпионат по судомоделизму
Сын своей земли
Ставка требует баланса
Главное – выдержка
Как в Казахстане сформировалась культура страдальчества
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Президент провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products
Когда спадет жара в Казахстане
Вице-премьер: Современное животноводство требует новых подходов
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Самый действенный метод воспитания
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Уголь, который может изменить промышленность
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]