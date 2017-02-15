​Австралийское восхождение

фото из личного архива Андрея Гундарева

– Подъем на вершину длился несколько часов, – рассказал Андрей Гундарев – альпинист, путешественник и горный гид. – Это произошло в минувшие выходные. Восхождение на Косцюшко стало для меня возможностью побывать в Австралии и, конечно, поставить еще одну галочку в программе «Семь вершин плюс два полюса». Очень рад, что вошел в команду Казгео в этом проекте.

По его словам, из очередного экстремального путешествия он вернулся домой полный впечатлений. Так, на третий день пребывания в Австралии горовосходитель впервые выбрался на природу.

– Это что-то удивительное: такое разнообразие эндемичных видов растений и животных можно встретить только на Зеленом континенте, – говорит Андрей. – За один световой день успел проехать по Великой океанской дороге, погулять по дождевому лесу, насладиться морскими видами. Из животных не увидел лишь утконоса. И не получилось сфотографировать ехидну и кенгуру.

Для тех, кто не знает: восхождение на пик Косцюшко входит в проект Казахского географического общества «Семь вершин плюс два полюса». Цель – водрузить флаг Казахстана на семи вершинах семи континентов и обоих полюсах Земли.

Высота Косцюшко – 2 228 м, расположена гора в Австралийских Альпах. На сегодня в активе Казгео уже есть четыре вершины: это самый высокий пик Южной Америки – Аконкагуа в Аргентине, покоренный в 2016 году Магжаном Сагимбаевым и Максутом Жумаевым; высшая точка Европы – пик Эльбрус в Кабардино-Балкарии, скоростной забег на который в том же году совершили Ильяс Галимбеков и Чингиз Байкашев; самый труднодоступный пик Винсон в Антарктиде – 16 декабря 2016 года на высшую точку этого массива водрузили государственный флаг альпинисты Магжан Сагимбаев и Ильяс Галимбеков. И вот новая победа – восхождение на пик Косцюшко в Австралии. Таким образом, для завершения программы команде Казгео осталось взойти на вершины Эверест, Маккинли и Килиманджаро. Кроме того, успешно проведены лыжные экспедиции на Северный полюс в 2015 году и Южный полюс в 2016-м.

Гора Косцюшко названа так в честь известного революционера и героя Польши, США, Литвы и Беларуси. Первым, кто изучил и поднялся на гору 15 февраля 1840 года, стал польский путешественник-географ Павел ­Стшелецкий.

Он же и присвоил самой высокой австралийской вершине имя своего знаменитого соотечественника. Хотя присвоил он имя не нынешней вершине Костюшко, а соседней, которая сейчас носит имя Таунсенд. Более поздние измерения выяснили, что первоначальная гора Костюшки оказалась ниже рядом находящегося Таунсенда, и поэтому власти Южного Уэльса из-за уважения к памяти Стшелецкого поменяли взаимно названия гор, чтобы гора в честь героя осталась самой высокой в Австралии.

Андрей Гундарев намерен стать первым казахстанцем, совершившим восхождение на высочайшие вулканы и вершины семи континентов. В его активе уже есть четыре вулкана из семи. Это высочайшая вершина Северной Америки – Орисаба, Африки – Килиманджаро и Европы – Эльбрус. Кроме того, в 2012 году он стал первым казахстанцем, побывавшим на самом высоком вулкане мира – Охос-дель-Саладо, расположенном в высокогорной пустыне Атакама (Южная Америка). В 2013 году наш отважный покоритель гор взошел на самый высокий пик Австралии и Океании – пирамиду Карстенз (4 884 м).