Рост цен на авиационное топливо приводит к сокращению международных рейсов

Об этом сообщает издание Bloomberg , передает Kazpravda.kz

Резкий рост стоимости авиационного топлива вынуждает авиакомпании по всему миру сокращать рейсы и пересматривать маршрутные сети.

По данным издания Bloomberg, ряд крупнейших перевозчиков, включая KLM, Lufthansa, United Airlines и Cathay Pacific, уже начали отменять десятки рейсов и снижать частоту полётов. Причиной стал стремительный рост цен на керосин, из-за которого часть направлений стала экономически невыгодной.

Авиакомпании также пересматривают планы расширения и сокращают объёмы перевозок. Аналитики отмечают, что глобальная пропускная способность авиарынка начала снижаться, хотя ранее ожидался рост.

Эксперты предупреждают, что тенденция может усилиться: при сохранении высоких цен на топливо авиасообщение будет продолжать сокращаться, а часть международных маршрутов может исчезнуть.