Авто из России и Беларуси без ABS и подушек безопасности не будут допускаться в Казахстан – МИИР

Автомобили без ABS и подушек безопасности, которые выпускаются в России и Беларуси, не будут допускаться на территорию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее в МИИР, разъясняя Постановление Правительства «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, производимых на территории Казахстана, и проведения оценки их соответствия», обозначили, что в Казахстане не могут выпускаться автомобили, не соответствующие нормам безопасности.

В МИИР отмечали, что этот документ принят в реализацию решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2022 года №45 «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877», подписанного всеми странами ЕАЭС.

Аналогичные постановления приняты странами ЕЭК: в мае текущего года в России, в июле – в Беларуси, в Армении и Кыргызстане производства нет.

«Необходимо отметить, что автомобили, неоснащенные подушками безопасности, системами ABS, ESP, и сниженным экологическим классом выпускаются в обращение в Российской Федерации и Республике Беларусь. Автомобили, выпущенные в реализацию решения Совета ЕЭК в других странах-членах ЕАЭС, имеют ограничение на передвижение только в пределах страны производства. В этой связи данные автомобили допускаться на территорию Казахстана не будут», – констатировали в Мининдустрии.

В ведомстве акцентировали, что казахстанские производители продолжат выпускать автомобили в соответствии со всеми требованиями технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».