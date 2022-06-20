Автобус с пассажирами перевернулся по дороге с Алаколя в Абайской области

Автобус с пассажирами перевернулся по дороге с Алаколя в Абайской области, передает Каzpravda.kz со ссылкой на yk.kz.

19 июня на трассе рейсовый автобус, следовавший с побережья озера Алаколь в Семей, опрокинулся на крышу.

В департаменте полиции региона сообщили, что в салоне находились 13 пассажиров и двое водителей. Все люди живы, но есть те, кто получил ранения.

«Причины аварии устанавливаются. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – добавили в пресс-службе ДП.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.