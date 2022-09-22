Автомат Калашникова пытались продать за 3 млн тенге в Алматы

Злоумышленник пытался сбыть автомат Калашникова за 3 миллиона тенге. Эту сделку пресекли сотрудники УБОП при координации Прокуратуры Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По подозрению в торговле оружия в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию", – рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.

В рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.287 ч.4 УК РК, назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия, добавил он.

Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.