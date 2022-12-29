Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем приостановят работу

1 и 2 января 2023 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

«В связи с праздничными днями с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспорта и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», – проинформировали в КГД.

Железнодорожные пункты пропуска на границе с КНР продолжат работать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу попросили заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.