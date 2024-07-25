Более 150 тысяч человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Гаеми»

В мире , Китай , Погода
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Айман Аманжолова
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Кроме того, на берег были эвакуированы 3 199 человек с 733 рыболовецких судов

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Свыше 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за приближающегося тайфуна «Гаеми», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«По состоянию на 07.00 (04.00 по времени Астаны) 25 июля 29 424 человека были эвакуированы на берег из районов садков по размножению рыбы в прибрежной зоне», - говорится в сообщении Центрального телевидения Китая со ссылкой на местный штаб по борьбе с паводками и засухой.

Отмечается, что всего в провинции эвакуировали в безопасные места 156 800 человек.

По информации телевидения, по состоянию на 00.00 25 июля (21.00 по времени Астаны 24 июля) тайфун «Гаеми» обрушился на уезд Илань на северо-востоке Тайваня, ожидается, что к вечеру четверга он подойдет к побережью провинции Фуцзянь.

Накануне Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном «Гаеми». На фоне приближающегося тайфуна железнодорожные компании начали останавливать движение. Так, Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов. Кроме того, Nanchang Railway с четверга приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь.

 

#Китай #эвакуация #тайфун #Гаеми

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