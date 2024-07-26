На КПП «Сырым» временно ограничат движение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта. Об этом сообщила Пограничная служба КНБ РК, передает Kazpravda.kz

«В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП «Маштаково», - говорится в информации.

В погранслужбе попросили заблаговременно корректировать маршрут передвижения с учетом данных обстоятельств.