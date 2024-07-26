На КПП «Сырым» временно ограничат движение
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В погранслужбе попросили заблаговременно корректировать маршрут
С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта. Об этом сообщила Пограничная служба КНБ РК, передает Kazpravda.kz
«В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП «Маштаково», - говорится в информации.
В погранслужбе попросили заблаговременно корректировать маршрут передвижения с учетом данных обстоятельств.
«Иные пункты работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось», – добавили в ведомстве.