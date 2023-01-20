Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем временно закроют

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 21-23 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

«В связи с празднованием Весны в КНР с 21 по 23 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», – проинформировали в КГД.

При этом железнодорожные пункты пропуска на границе с КНР продолжат работать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу попросили заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.