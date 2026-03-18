За фасадами производственных корпусов мультибрендового завода полного цик­ла Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), запущенного в сентябре 2025 года в Индустриальной зоне Алматы, скрывается не просто сборочный автомобильный конвейер, а сложнейшая цифровая экосистема.

Предприятие мощностью 120 тыс. автомобилей в год стало прецедентом для всего мирового автопрома: это площадка, где мелкоузловым методом со сваркой и окраской под одной крышей рождаются модели сразу трех крупнейших китайских брендов – Chery, GWM (Haval, Tank) и Changan.

Чтобы обеспечить такую невероятную гибкость, цифровые решения были вживлены в «генетический код» завода еще на этапе проектирования, объе­динив производственные линии, логистику и человеческий капитал в единый технологический организм. Инновации затронули все стадии создания автомобиля – от первого винтика до финального лакового блеска.

– Цифровой менеджмент на AMMKZ – это прежде всего управленческая система, работающая в режиме реального времени. Она сводит воедино производственные, технологические и кадровые процессы. Ее задача – обеспечивать прозрачность операций, оперативное принятие решений и контроль показателей, – говорит первый заместитель директора AMMKZ Илья Рубцов.

Все заводские производственные участки, по его словам, объединены в 1С:ERP – систему управления потоками и материалами, обеспечивающую сквозной учет операций по каждой модели автомобиля и помогающую с высокой точностью планировать выпуск продукции. Система распределяет заказы между цехами сварки, окраски и сборки, кон­тролирует загрузку мощностей и снижает риск простоев.

Параллельно с ней на автопредприятии для управления технологическими процессами разворачивается современная MES-платформа. Уже на первом этапе эксплуатации она позволила снизить простои оборудования на 12%, а в будущем обещает сократить их на четверть за счет моментального выявления «узких мест». За контроль критически важных параметров технологического оборудования отвечает SCADA-система, благодаря которой стало меньше внеплановых остановок, а уровень дефектности снизился на 10–20%.

Цифровые решения широко применяются и в операционном управлении сборочным производством. Более 400 сотрудников завода используют платформу Creatio. Это позволило сократить время обработки документации на 30–40%. Параллельно команда AMMKZ разрабатывает собственные сис­темы MMS (Manufacturing Management System) и QMS (Quality Management System), которые дают возможность в режиме реального времени отслеживать производственные показатели и параметры качест­ва. Сейчас данные разработки находятся в стадии тестового запуска и интеграции в основные процессы предприятия.

Даже управление персоналом здесь напоминает работу высокотехнологичного IT-хаба. ­HR-экосистема MyLink оцифровала весь производственный цикл сотрудника: от дистанционного найма с автоматической интеграцией данных в 1С до учета рабочего времени, оформления командировок и отпусков.

– Это снижает административную нагрузку и повышает точность планирования. Сейчас на предприятии внедряются решения на базе искусственного интеллекта, направленные на повышение вовлеченности персонала и поддержку обучения. Следующим этапом станет запуск обучающих программ на платформе MyLink. Они будут включать курсы по технике безо­пасности и охране труда, а также развитию управленческих и личностных навыков. В настоящее время мы тестируем автоматизированную систему медицинских осмотров, – рассказала руководитель HR-департамента AMMKZ Бахытжамал Жармагамбетова.

При этом автоматизация на заводе нацелена не на замену человека, а на защиту его безо­пасности и эффективность процессов. Автоматизированные системы выполняют наиболее тяжелые и точные операции, сохраняя за сотрудниками функции контроля процессов и управления качеством.

На всех этапах – от сварки до финальной сборки – здесь задействовано 54 промышленных робота ABB и Fanuc в связке с оборудованием Siemens, Schneider Electric и других известных брендов.

Благодаря цифровому управлению линиями и автоматизированному производству завод может быстро переналаживаться под новые модели. Это особенно важно для китайских брендов, поскольку их модельный ряд обновляется значительно быстрее по сравнению с европейскими или южнокорейскими марками. В цехе сварки 17 роботов выполняют более трети операций и отвечают за точечную сварку в труднодоступных зонах.

– В среднем кузов автомобиля включает 135 стальных деталей, соединенных между собой примерно тремя тысячами сварных точек. Благодаря роботизации повышается точность соединений и снижается влияние человеческого фактора, одновременно улучшается промышленная безопасность, потому что наиболее тяжелые и опасные операции мы передали автоматическому оборудованию. Роботы обеспечивают высокий темп работ при неизменно высоком качестве: каждая линия выпускает до десяти кузовов в час, – отмечает Илья Рубцов.

Цех окраски впечатляет не меньше. Технологический процесс начинается с последовательного погружения кузова в 20 катафорезных ванн, где методом электролитического осаждения создается равномерный антикоррозийный слой. После сушки в печи при температуре 200°C и охлаждения кузов поступает на линию окраски, оснащенную 34 роботами ABB.

Полная цифровизация процесса – контроль температуры, времени и точности – гарантирует долговечность покрытия, защиту от коррозии и готовность кузова к следующему этапу – сборке экстерьера и интерьера.

Уникальность архитектуры AMMKZ подчеркивает и единственный в СНГ вертикальный склад-распределитель кузовов Body Distribution Center. На мультибрендовом производстве он представляет собой семиэтажное автоматизированное хранилище на 200 кузовов высотой в 21 метр. Такое решение стало ключом к синхронизации потоков: система сама распределяет кузова между цехами, исключая простои и вмешательство человека.

В цехе сборки эстафету принимают AGV-роботы, которые автоматически подают собранные модули подрамников и двигателей и стыкуют их с кузовом, снижая физическую нагрузку на персонал и ускоряя монтаж. В результате такой слаженной работы оборудования с конвейе­ра ежечасно может сходить до 30 автомобилей.

Однако последнее слово всегда остается за качеством, которое на AMMKZ возведено в ранг математической константы. Каждая смена отправляет так называемый контрольный кузов на координатно-измерительную машину (CMM), где его геометрия сверяется с эталонной цифровой моделью держателя бренда. Эти данные в режиме онлайн контролируются китайскими инженерами с мгновенной обратной связью при выявлении даже минимальных отклонений.

Таким образом, для AMMKZ цифровизация и автоматизация стали частью операционной стратегии. Уже реализованные решения дали измеримый эффект: рост производительности на 15–20%, снижение простоев и уровня брака, сокращение административной нагрузки и повышение прозрачности процессов. Но это лишь начало.

Одним из направлений дальнейшей цифровизации, по словам первого заместителя директора завода, станет переход к предиктивному обслуживанию оборудования (Predictive Maintenance) с внедрением IIoT и аналитики данных. Это позволит перейти от регламентной модели сервиса к прогнозной, снизив внеплановые остановки оборудования ориентировочно на 20–30%.

Уже намечено внедрение цифровых двойников производственных участков и оборудования. Технология позволит моделировать изменения технологических процессов без остановки линий, повышая гибкость производства и снижая риски при запуске новых моделей.

– Для развития цифровой архитектуры завода мы намерены объединить системы MES, ERP, SCADA в единую цифровую среду с полной прослеживаемостью производственных циклов – от планирования до выпуска готового автомобиля. Это обеспечит сквозную аналитику, прозрачность процессов и более точное управленческое планирование, – поделился заводскими планами Илья Рубцов.

Интеграция искусственного интеллекта и глубокой аналитики данных в единый цифровой контур предприятия позволит перейти к управлению качеством «в моменте». Формирование такой экосистемы станет фундаментом устойчивости и драйвером роста эффективнос­ти в среде с высокоразвитой конкуренцией.