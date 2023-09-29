Триатлонист Аян Бейсенбаев стал бронзовым призером Азиады

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанец уступил японским спортсменам

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу в триатлоне, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным НОК, Бейсенбаев преодолел плавание 1 500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25.

Первым стал японец Кенжи Ненер – 1:50:54. "Серебро" осталось за Макото Одакурой из Японии – 1:51:49.

Теперь в активе сборной Казахстана 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых наград.

#Спорт #медаль #бронза #Азиада #триатлон

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