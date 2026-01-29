Айбек Смадияров назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента РК

Кадровые назначения
96

Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника Президента – пресс-секретаря Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном документе.

Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы).

2005 г. – специалист Административного департамента АО «Банк Китая в Казахстане»;

2006-2008 гг. – специалист Департамента консульской службы МИД РК;

2008-2010 гг. – атташе, третий секретарь Департамента Европы МИД РК;

2010-2012 гг. – третий секретарь Посольства РК в Венгрии;

2012-2013 гг. – эксперт пресс-службы Президента РК;

2013-2014 гг. – первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК;

2014-2018 гг. – второй, первый секретарь Посольства РК во Вьетнаме;

2018-2019 гг. – руководитель пресс-службы МИД РК;

2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь МИД РК;

2023-2025 гг. – директор Департамента коммуникаций – официальный представитель МИД РК

С марта 2025 г. – председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК.

С декабря 2025 г. возглавлял отдел внутренней политики Администрации Президента РК.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

#назначение #Смадияров

