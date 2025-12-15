Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
Родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы).
2005 г. – специалист Административного департамента АО «Банк Китая в Казахстане»;
2006-2008 гг. – специалист Департамента консульской службы МИД РК;
2008-2010 гг. – атташе, третий секретарь Департамента Европы МИД РК;
2010-2012 гг. – третий секретарь Посольства РК в Венгрии;
2012-2013 гг. – эксперт пресс-службы Президента РК;
2013-2014 гг. – первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК;
2014-2018 гг. – второй, первый секретарь Посольства РК во Вьетнаме;
2018-2019 гг. – руководитель пресс-службы МИД РК;
2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь МИД РК;
2023-2025 гг. – директор Департамента коммуникаций – официальный представитель МИД РК
С марта 2025 г. – председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК.
Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.