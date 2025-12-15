Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК

Кадровые назначения
36

Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы).

2005 г. – специалист Административного департамента АО «Банк Китая в Казахстане»;

2006-2008 гг. – специалист Департамента консульской службы МИД РК;

2008-2010 гг. – атташе, третий секретарь Департамента Европы МИД РК;

2010-2012 гг. – третий секретарь Посольства РК в Венгрии;

2012-2013 гг. – эксперт пресс-службы Президента РК;

2013-2014 гг. – первый секретарь Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК;

2014-2018 гг. – второй, первый секретарь Посольства РК во Вьетнаме;

2018-2019 гг. – руководитель пресс-службы МИД РК;

2019-2023 гг. – заместитель председателя Комитета международной информации – пресс-секретарь МИД РК;

2023-2025 гг. – директор Департамента коммуникаций – официальный представитель МИД РК

С марта 2025 г. – председатель Комитета международной информации – официальный представитель МИД РК.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.

#назначение #Смадияров

Популярное

Все
Поддержка МСБ: каждый пятый казахстанец работает в сфере бизнеса
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Айбек Смадияров возглавил отдел в Администрации Президента РК
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Президент Ирана прибыл в Акорду
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Итоги большого общественного пути
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Первая победа
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Токаев произвел кадровое назначение
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Глава Минкультуры Аида Балаева назначена заместителем Премь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]