Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра энергетики Республики Казахстан Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Родился в 1976 году в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, АО «Финансовая академия». Трудовую деятельность начал в 1995 году менеджером в ТОО «Акжол».

1999-2003 годы занимал различные должности в Агентстве РК по статистике.

2003 по 2005 годы работал помощником председателя Правления, главным специалистом в АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспертных кредитов и инвестиций».

2006-2007 годы занимал руководящие должности в структурах РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК.

2007 по 2009 годы работал в АО «Национальный холдинг «КазАгро» и АО «Казагрогарант».

2009-2011 годы – заместитель генерального директора РГП «Резерв» МЧС РК, директор РГП «Информационно-вычислительный центр Агентства РК по статистике».

2011-2014 годы – заместитель председателя Агентства РК по статистике.

2016-2018 годы – работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды Газ».

2019-2021 годы занимал должности председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, а также ответственного секретаря Министерства финансов РК, и.о. государственного инспектора Администрации Президента РК.

В 2022-2023 годы – председатель Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

С июля 2025 года до настоящего времени занимал должность советника министра энергетики РК.