Председатель профсоюза встретилась с педагогом, получившим госнаграду

В какнун Дня Республики председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования Айгуль Мукашева встретилась с учителем школы-гимназии №34 имени А. Тайманова Уральска Эльмарой Траисовой, которая указом президента получила высокую награду «Қазақстанның еңбек ері», передает Kazpravda.kz

Фото: Минобразования РК

На торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность развития многоуровневой национальной системы образования, которая формирует заделы для будущего прогрессивного развития страны.

Необходимо отметить, что с каждым годом со стороны государства большое внимание уделяется педагогическому труду, и неслучайно сегодня впервые в истории независимого Казахстана сразу два учителя получили высшее звание «Қазақстанның еңбек ері». Это показатель позитивных изменений в сфере образования и роста статуса педагога в обществе.

Эльмара Аскаровна не только учитель с большим стажем (около 35 лет), она является председателем первичной профсоюзной организации школы-гимназии. Наряду с воспитанием и обучением подрастающего поколения, она вносит значительный вклад в развитие профсоюзного движения в Западно-Казахстанской области.

От имени Отраслевого профсоюза Айгуль Мукашева поздравила Эльмару Аскаровну с заслуженной государственной наградой и пожелала успехов и ярких достижений.