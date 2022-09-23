Аймагамбетов рассказал, где учатся и лечатся его дети

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов рассказал, где учатся его дети, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Тайны здесь нет. Один ребенок школьного возраста. Он обучается в казахстанской государственной школе», – сообщил Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Он также рассказал, где лечится.

«Я так же, как и все, получаю лечение в государственной медорганизации. Прикреплен я к поликлинике, которая находится в Астане. Это госполиклиника... Ребенка также вожу», – резюмировал Аймагамбетов.