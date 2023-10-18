Айыртауские stories

Статьи
0
Андрей Кратенко, Северо-Казахстанская область

«Айыртауские зори» рассказали об удивительной истории строительства мазара знаменитого земляка –
поэта-композитора Акана-сері.

фото автора

Журналисты сделали это благодаря старой газетной подшивке. Главный редактор «Айыртауских зорь» Ирина Бурковская призналась, что окунуться в газетные архивы заставили воп­росы читателей о тех, кто принимал участие в восстановлении мазара. Отметим, что в этом году мы отмечаем 180-летие любимого в народе акына, знатока национальной поэзии и музыки Акана-сері Корамсаулы. В 2019-м мазар на месте захоронения Акана-сері был занесен на карту сак­ральных мест Казахстана.

Журналисты перелистали подшивку районной газеты «Ленинский путь» конца 80-х – начала 90-х годов и в № 122 от 11 октября 1990 года нашли информацию о заседании президиума районного Совета народных депутатов, на котором рассматривался воп­рос о подготовке торжеств в честь 150-летия выдающегося поэта, певца и композитора. В числе мероприятий значился пункт – «завершить надгробный памятник на могиле Акана-сері, около памятника соорудить архитектурный ансамбль, символизирую­щий творческое наследие акына-импровизатора, благоустроить территорию захоронения».

Но когда же появился сам мазар? Ответ на этот вопрос журналисты-краеведы получили из разговора с бывшим первым заместителем председателя райисполкома Володарского района Болатом Рахимовым. Он рассказал, что в конце 1980-х годов первый секретарь райкома партии Болат Кошумбаев поднимал воп­рос о возрождении культурного наследия Акана-сері. Именно он попытался решить вопрос с финансированием, но не нашел поддержки у центрального руководства. И тогда появилась идея возродить сакральное место с помощью народной инициативы.

Возглавил инициативную группу бывший директор совхоза им. Укили Ыбырая Жаксыбай Турегельдин. Его старший сын Тулеген рассказал журналистам, что все работы по возведению мазара проходили под руководством Жаксыбая Турегельдина в 1988 году.

– Чтобы нанять архитектора и рассчитаться с ним за разработку проекта, отец сдал из дома корову, – вспоминает Тулеген Турегельдин. – Кирпич привезли из Украины. На стройке трудились рабочие совхоза имени Укили Ыбырая.

Супруга Жаксыбая Турегельдина – Тойым Исмагуловна вспомнила, что к месту захоронения Акана-сері в советское время не раз приезжали известные люди, например Абиш Кекилбаев.

– Приезжая туда, люди читают молитву и вспоминают тех, кто сохранил захоронение акына. Так не прерывается связь поколений, – считает Ирина Бурковская.

Напомним, что в песенно-поэтическом искусстве казахского народа издавна существовали такие типы акынов-импровизаторов и композиторов, которых в народе называли «сал» и «сері». И чести называться так человек удостаивался лишь тогда, когда достигал значительных высот в творчестве. Произведения акынов-импровизаторов бытовали в устной форме. Акану Корамсаулы принадлежит исключительное место в памяти народа.

Акан-сері родился в 1843 году в местности Коскуль Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Отец Корамса был богатым торговцем и пользовался авторитетом в народе. В раннем детстве отец отдал Акана на обу­чение к аульному мулле.

Способный и старательный мальчик быстро овладел арабской грамотой. Он увлечен степными легендами, героическими сказаниями о батырах. В Петропавловске он учится в медресе. В 16 лет Акан возвращается в родные мес­та. Талант Акана проявился рано. Сочетая дар поэта и композитора, обладая красивым голосом и блестящей певческой техникой, молодой джигит вскоре стал прославленным сері. Вдохновенное исполнительское мастерство приводило его слушателей в восторг. В своих песнях акын воспевал не только красоту, но и ум женщины, нравственную чистоту.

У Акана-сері был любимый конь – знаменитый Кулагер, и когда он погиб, акын сочинил песню, названную его именем. Песня эта и сама легенда о Кулагере с тех пор приобрели широкую известность.

Личность Акана-сері, его творческая судьба, талант и песни привлекали внимание многих деятелей науки, литературы и искусства. Магжан Жумабаев опубликовал статью «Ақан сері», Сакен Сейфуллин издал сборник стихов, Ильяс Жансугуров написал знаменитую поэму в стихах «Құлагер», Габит Мусрепов создал трагедию «Ақан сері – Ақтоқты», Сакен Жунусов – роман «Ақан сері», Какимбек Салыков – поэтический сборник «Ақан сері».

Акан-сері писал как дышал, он был поистине свободным художником. Можно сказать, что он – это вечная песнь Великой степи.

Вдоль трассы Щучинск – Астана установлены скульптуры выдаю­щихся личностей, в том числе Акана-сері, который как бы вышел в путь. И этот путь продолжается в пространстве и времени.

#СКО #строительство #история #Ақан сері #мазар

Популярное

Все
Сборная Казахстана по футболу одержала волевую победу над финнами
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Впереди – турниры в Испании
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
В эскизе – одно, на деле – другое
Сад камней Қоңыр адыр
Сельское хозяйство: проблемы и перспективы
От смены платформы результат не меняется?
Чтобы смеха и слез было поровну
Кальян под прикрытием моратория
Мечты сбываются!
Запретный плод сладок
«Дома новы, да предрассудки стары»
Saver спешит на помощь
Чиновнику никто не спишет…
Ближний Восток: искать пути к миру
Помнят комвзвода в родном краю
Достойный труд и оплата
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Ранившую ножницами сотрудницу турфирмы клиентку задержали в Алматы
Вектор на демократизацию остается неизменным
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Полицейские Уральска «по горячим следам» вернули владельцу угнанный автомобиль
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Помнят комвзвода в родном краю
Saver спешит на помощь
«Дома новы, да предрассудки стары»
Мечты сбываются!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]