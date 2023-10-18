Айыртауские stories

Журналисты сделали это благодаря старой газетной подшивке. Главный редактор «Айыртауских зорь» Ирина Бурковская призналась, что окунуться в газетные архивы заставили воп­росы читателей о тех, кто принимал участие в восстановлении мазара. Отметим, что в этом году мы отмечаем 180-летие любимого в народе акына, знатока национальной поэзии и музыки Акана-сері Корамсаулы. В 2019-м мазар на месте захоронения Акана-сері был занесен на карту сак­ральных мест Казахстана.

Журналисты перелистали подшивку районной газеты «Ленинский путь» конца 80-х – начала 90-х годов и в № 122 от 11 октября 1990 года нашли информацию о заседании президиума районного Совета народных депутатов, на котором рассматривался воп­рос о подготовке торжеств в честь 150-летия выдающегося поэта, певца и композитора. В числе мероприятий значился пункт – «завершить надгробный памятник на могиле Акана-сері, около памятника соорудить архитектурный ансамбль, символизирую­щий творческое наследие акына-импровизатора, благоустроить территорию захоронения».

Но когда же появился сам мазар? Ответ на этот вопрос журналисты-краеведы получили из разговора с бывшим первым заместителем председателя райисполкома Володарского района Болатом Рахимовым. Он рассказал, что в конце 1980-х годов первый секретарь райкома партии Болат Кошумбаев поднимал воп­рос о возрождении культурного наследия Акана-сері. Именно он попытался решить вопрос с финансированием, но не нашел поддержки у центрального руководства. И тогда появилась идея возродить сакральное место с помощью народной инициативы.

Возглавил инициативную группу бывший директор совхоза им. Укили Ыбырая Жаксыбай Турегельдин. Его старший сын Тулеген рассказал журналистам, что все работы по возведению мазара проходили под руководством Жаксыбая Турегельдина в 1988 году.

– Чтобы нанять архитектора и рассчитаться с ним за разработку проекта, отец сдал из дома корову, – вспоминает Тулеген Турегельдин. – Кирпич привезли из Украины. На стройке трудились рабочие совхоза имени Укили Ыбырая.

Супруга Жаксыбая Турегельдина – Тойым Исмагуловна вспомнила, что к месту захоронения Акана-сері в советское время не раз приезжали известные люди, например Абиш Кекилбаев.

– Приезжая туда, люди читают молитву и вспоминают тех, кто сохранил захоронение акына. Так не прерывается связь поколений, – считает Ирина Бурковская.

Напомним, что в песенно-поэтическом искусстве казахского народа издавна существовали такие типы акынов-импровизаторов и композиторов, которых в народе называли «сал» и «сері». И чести называться так человек удостаивался лишь тогда, когда достигал значительных высот в творчестве. Произведения акынов-импровизаторов бытовали в устной форме. Акану Корамсаулы принадлежит исключительное место в памяти народа.

Акан-сері родился в 1843 году в местности Коскуль Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Отец Корамса был богатым торговцем и пользовался авторитетом в народе. В раннем детстве отец отдал Акана на обу­чение к аульному мулле.

Способный и старательный мальчик быстро овладел арабской грамотой. Он увлечен степными легендами, героическими сказаниями о батырах. В Петропавловске он учится в медресе. В 16 лет Акан возвращается в родные мес­та. Талант Акана проявился рано. Сочетая дар поэта и композитора, обладая красивым голосом и блестящей певческой техникой, молодой джигит вскоре стал прославленным сері. Вдохновенное исполнительское мастерство приводило его слушателей в восторг. В своих песнях акын воспевал не только красоту, но и ум женщины, нравственную чистоту.

У Акана-сері был любимый конь – знаменитый Кулагер, и когда он погиб, акын сочинил песню, названную его именем. Песня эта и сама легенда о Кулагере с тех пор приобрели широкую известность.

Личность Акана-сері, его творческая судьба, талант и песни привлекали внимание многих деятелей науки, литературы и искусства. Магжан Жумабаев опубликовал статью «Ақан сері», Сакен Сейфуллин издал сборник стихов, Ильяс Жансугуров написал знаменитую поэму в стихах «Құлагер», Габит Мусрепов создал трагедию «Ақан сері – Ақтоқты», Сакен Жунусов – роман «Ақан сері», Какимбек Салыков – поэтический сборник «Ақан сері».

Акан-сері писал как дышал, он был поистине свободным художником. Можно сказать, что он – это вечная песнь Великой степи.

Вдоль трассы Щучинск – Астана установлены скульптуры выдаю­щихся личностей, в том числе Акана-сері, который как бы вышел в путь. И этот путь продолжается в пространстве и времени.