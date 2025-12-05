Особый статус

В сентябре 1989 года, еще до обретения независимости Казахстаном, был принят Закон «О языках в Казахской ССР», где был определен статус казахского языка как государственного. Однако даже после принятия этого важного нормативно-правового акта казахский язык не стал в одночасье использоваться в соответствии с законным статусом. Лед тронулся лишь после того, как 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете. В этом документе, который стал важным шагом к независимости, были обозначены ключевые направления развития страны. Можно сказать, что декларация, в которой были заложены основы для возрождения национального самосознания и государственности, подчеркнула насущную необходимость сохранения и развития казахской культуры и языка.

До обретения независимости казахский язык долгое время находился под влиянием политики русификации. Однако в преддверии суверенитета и после его провозглашения начался процесс возрождения языка.

В 1995 году была принята первая Конституция суверенного Казахстана. И статья 7 новой Конституции окончательно закрепила за казахским языком статус единственного государственного языка, гарантируя его использование во всех сферах публичных отношений. Кроме того, в 1997 году принят Закон «О языках в Республике Казахстан», который регулирует использование языков в различных сферах общественной жизни и обязывает государство создавать условия для овладения казахским языком.

Таким образом, декларация и последующее законы, принятые в годы независимости, неразрывно связаны с возрождением и укреплением статуса казахского языка, который стал важным символом национального суверенитета.

Язык матери

В казахском языке есть весьма уникальный термин «ана тілі», что означает «родной язык», «язык матери». И это очень правильный термин, ведь как и первые шаги ребенок делает вместе с мамой, так и первые слова произносит, повторяя за ней и получая первые уроки аудирования, говорения, диалога.

А уникальный он потому, что ни в каком другом языке родной язык так не называют, и такого термина попросту нет. А ввел его Ахмет Байтурсын­улы – Ұлт ұстазы – Учитель нации. Так называем мы того, кто реформировал казахскую письменность, разработал основы казахского языка и ввел научную терминологию для казахской грамматики.

Даже более того, вся современная лингвистическая терминология была создана Ахметом Байтурсынулы, и это исторический факт.

Азбука, фонетика, грамматика и синтаксис казахского языка, теория словесности и история культуры – вот сфера деятельности ученого. Стоит напомнить, что Ахмет Байтурсынулы является автором «Әліппе» и первых учебников на казахском языке. С 1914 по 1925 год вышли в свет его учебники «Тіл құрал», которые актуальны и сегодня. Помимо трудов по языкознанию Ахмет Байтурсынулы уделял особое внимание духовному развитию личности, он писал о важности прогрессивных идей, образовании, для того чтобы народ не отставая шел в ногу со временем.

На его малой родине, в Торгае, особо чтят память о нем. Там же в литературном музее А. Байтурсынулы и М. Дулатулы можно увидеть интересные экспонаты, узнать больше об Учителе нации, его жизни и творчестве.

К большому сожалению, его жизнь была короткой, так же как и многие другие деятели ХХ века он был арестован по навету и расстрелян. Забирали Учителя прямо в университете, и хотя он понимал, для чего пришли люди в штатском и что следует за этим, он прочел свою лекцию до конца, а потом спокойно вышел и направился с ними, чтобы уже не вернуться никогда.

«Моя мечта – чтобы казахи процветали, богатели, а культура наша взмыла вверх, развивалась. Мы только в начале этого пути. Я всегда трудился ради будущего своего народа, своей нации, не преследуя личных интересов», – это были последние слова Ахмета Байтурсынулы, сказанные следователю.

От самого Главного…

Большое внимание развитию государственного языка уделяет Президент Касым-Жомарт Токаев. Так, например, на первом заседании Национального курултая в Улытау он отмечал: «Позиции государственного языка укреп­ляются день ото дня. Кроме того, казахский язык проникает в мировую коммуникационную среду. Известная компания Apple добавила казахский язык в языковую систему iOS. Телеканал Nickelodeon, транслирующий на 40 языках, начал вещание на казахском языке. По инициативе молодежи уже шесть лет издается журнал National Geographic на нашем родном языке. И таких хороших новостей немало. Поэтому, я думаю, нет причин для особого беспокойства. Тем не менее мы должны быть настойчивыми в нашей работе в этом направлении», – подчеркнул тогда Президент и резюмировал: «Пока существует казахское государство, будет и казахский язык».

А на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана «Справедливый Казах­стан: единство, стабильность, развитие» Глава государства подчеркнул: «Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования».

И тогда же Глава государства четко обозначил: «Владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, нас­колько он патриотичен».

Конечно, чтобы любой язык в любом государстве полноценно развивался, в первую очередь должны быть направлены усилия на то, чтобы на этом языке работали и писали все – начиная с Правительства до малого бизнеса, каждого гражданина.

Документооборот в стране уже сейчас на 90% ведется на казахском языке. Помимо этого, увеличивается количество школ с казахским языком обучения. По данным на сентябрь текущего года, из более 8 тыс. школ в стране больше половины – это казахские школы.

Кроме всего, интерес к изучению государственного языка неуклонно растет. Это заметно даже и без статистики. Все больше представителей других национальностей учат язык Абая и прекрасно говорят на нем, поют, пишут стихи и даже преподают его. Как, например, Александр Сон из Алматинской области. Или Александр Филатов из Астаны, который поет на казахском языке и очень популярен в народе.

Научно обоснованно

Переход казахского языка в новую технологическую эпоху, несомненно, привел к его осмыслению на новом качественном уровне. Президент страны 10 февраля 2025 года подписал закон, предусматривающий создание государственной информационной системы «Национальный словарный фонд казахского языка». Этот масштабный проект направлен на сбор, цифровизацию и системную интеграцию всех словарей, терминов, национальных языковых корпусов и датасетов казахского языка в сферу искусственного интеллекта и современных технологий. Решением министра науки и высшего образования оператором, ответственным за государственную систему, определен центр «Тіл-Қазына».

Проект призван предоставить возможность государственным учреждениям и образовательным организациям формировать официальные языковые стандарты, ученым и исследователям – проводить лингвистический анализ и исследования, а IT-специалистам – соз­давать на казахском языке системы искусственного интеллекта и обработки естественного языка. Кроме того, Нацио­нальный словарный фонд станет основой для развития в каждом сегменте экономики страны казахскоязычных отраслевых чат-ботов, автоматизированных программ перевода и других цифровых инструментов и приложений.

В проект интегрированы технологии ASR (автоматическое распознавание речи) и TTS (преобразование текста в речь), а также система Qazgramma, автоматически выявляющая ошибки в текстах.

Для широкой аудитории проект станет надежным, систематизированным и доступным основным источником информации на казахском языке. Он создаст условия для грамотного использования казахского языка в повседневной жизни, сфере обслуживания, образовании, медиа и официальном общении, тем самым внося вклад в развитие языковой культуры.

Кроме того, «Тіл-Қазына» координирует работу Республиканской орфо­графической комиссии, созданной приказом от 30 сентября 2024 года № 468. Комиссия является научно-консультативным органом, занимающимся унификацией, совершенствованием и официальным утверждением норм правописания казахского языка. Главная цель – сохранение языковой культуры, обеспечение орфографической последовательности и соблюдение научного подхода при внедрении новых орфо­графических правил.

Очень важна работа отдела «Терминология», который является основным структурным подразделением центра «Тіл-Қазына», координирующим государственные проекты, связанные с развитием казахской терминологии и систематизацией отраслевой терминологии. Основная цель отдела – координация научно-практических мероприя­тий, направленных на повышение научного потенциала казахского языка и расширение его терминологической базы. Сегодня на отдел возложен ряд масштабных задач.

Это можно увидеть на платформе Termincom.kz, где собран фонд казахской терминологии. Здесь предусмотрена возможность поиска в шести различных форматах. Кроме того, действует многофункциональная площадка для начала обсуждений и размещения сообщений. На платформе также проводится обсуждение членами Государственной терминологической комиссии.

В настоящее время в базе насчитывается 390 022 термина. На сегодняшний день состоялось шесть заседаний Республиканской терминологической комиссии, в ходе которых проведена лингвистическая экспертиза более 2 000 терминов. Кроме того, 8 019 терминов прошли мониторинг, а 42 170 терминов были окончательно утверждены. С 2022 года проводится пересмотр и мониторинг утвержденных терминов с целью пополнения базы данных и внедрения их в автоматизированную систему. В настоящий момент мониторинг охватил более 30 000 терминов. Результаты мониторинга используются как готовый материал при формировании терминологической базы.

Центр «Тіл-Қазына» координирует работу Республиканской терминологической комиссии и ежегодно обеспечивает ее деятельность. Необходимые термины обсуждаются в разделе «Платформа» на сайте Termincom.kz, проходят лингвистическую экспертизу и выносятся на рассмотрение комиссии. Согласно плану, в год проводится шесть заседаний.

Одним из крупных проектов по этому направлению является проект «Совершенствование системы эффективных моделей адаптации заимствованных терминов к словообразовательным, фонетико-морфологическим особенностям казахского языка (Автоматизированная система освоения иностранных терминов в соответствии с нормами казахского языка)». Цель проекта – разработка и совершенствование автоматизированной системы адаптации иностранных терминов в соответствии с закономерностями казахского языка.

Также центр реализует важный культурно-просветительский проект, направленный на обучение и популяризацию казахского языка за рубежом, – Институт Абая. Основная цель института – увеличение числа изучающих казахский язык во всем мире и продвижение казахской культуры. В рамках проекта организовывают офлайн-курсы казахского языка, применяются современные методики и цифровые платформы. Кроме того, проводятся программы повышения квалификации для преподавателей. В 2020 году в качестве аналога этих институтов были созданы классы казахского языка в пяти странах мира.

А в 2021–2023 годах количество этих классов увеличилось до десяти.

На сегодняшний день Институт Абая сотрудничает с организациями «Омбы қазақтары» в городе Омске и «Астрахан қазақтары» в Астрахани (Россия), «Алаш Моңғолия» (Монголия), «Қазақ-Түрік қоры» в Стамбуле и «Көк Ту» в Анкаре (Турция), казахской ассоциацией «Әлем» в Париже (Франция), а также с обществом «Қазақ мәдениеті» в Вене (Австрия). Кроме того, с 2020 года по просьбе соотечественников офлайн-классы были открыты в городе Горгане (Исламская Республика Иран), где проживает многочисленная казахская диаспора, и в столице Венгрии – Будапеште. В этих классах около сорока наших соотечест­венников изучили казахский язык. В 2025 году Институт Абая организовал курсы казахского языка в офлайн-классах восьми городов мира.

В 2024 году ННПЦ им. Ш. Шаяхметова «Тіл-Қазына» подготовил видео­уроки по уровням A1 и A2, по каждому из них записано по 40 уроков в специальной студии. Телевизионная версия размещена на сайте https:⁄⁄abai.institute и на канале YouTube.

С целью совершенствования методики преподавания казахского языка как второго ежегодно проводятся респуб­ликанские методические семинары для преподавателей казахского языка. Также специалистам-лингвистам оказывается всесторонняя методическая поддержка.

Одним из важнейших направлений деятельности ННПЦ «Тіл-Қазына» им. Ш. Шаяхметова являются подготовка и предоставление преподавателям и методистам учебно-методических пособий, словарей и программ по обу­чению казахскому языку.

В этом направлении центром была опубликована работа «Лексико-грамматические минимумы казахского языка», разработанная на основе Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR). Минимум охватывает пять уровней (A1, A2, B1, B2, C1).

На каждом уровне отобраны основные лексические единицы и грамматические конструкции, которые необходимо знать изучающему язык. Лексический материал разделен по темам, обеспечивающим возможность коммуникации.

«Народ, утративший свой язык, обречен исчезнуть» – эти слова великого Учителя Ахмета Байтурсынулы, написан­ные больше века назад, актуальны и сегодня. Язык – не только средство общения, а тот самый генетический код, который вшит в каждого. Знание языков стирает границы, делает ближе народы, ведь не зря не сумевшие поладить друг с другом люди подчеркивают: «Мы говорим на разных языках», хотя номинально используют одну лингвистическую систему знаков и звуков. И неслучайно казахи говорят: «Тіл – достықтың алтын көпірі» («Язык – золотой мост дружбы»).

Изучая язык, мы строим мост дружбы и рушим стены вражды.