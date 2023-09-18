Азамат Даулетбеков завоевал "бронзу" ЧМ по вольной борьбе и олимпийскую лицензию
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Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе и завоевал олимпийскую лицензию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК.
На проходящем в столице Сербии чемпионате мира по видам борьбы Казахстан завоевал первую медаль.
Обладателем бронзовой награды стал Азамат Даулетбеков (86 кг). В схватке за 3-е место наш соотечественник на последних секундах вырвал победу у борца из Бахрейна Магомеда Шарипова со счетом 4:3.
Таким образом, Даулетбеков выиграл для Казахстана первую олимпийскую лицензию в борьбе.
Добавим, что год назад здесь же, в Белграде, он поднимался на 3-ю ступень пьедестала ЧМ.