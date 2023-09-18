Азамат Даулетбеков завоевал "бронзу" ЧМ по вольной борьбе и олимпийскую лицензию

Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе и завоевал олимпийскую лицензию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК.

Фото: пресс-служба комитета по делам спорта и физкультуры

На проходящем в столице Сербии чемпионате мира по видам борьбы Казахстан завоевал первую медаль.

Обладателем бронзовой награды стал Азамат Даулетбеков (86 кг). В схватке за 3-е место наш соотечественник на последних секундах вырвал победу у борца из Бахрейна Магомеда Шарипова со счетом 4:3.

Таким образом, Даулетбеков выиграл для Казахстана первую олимпийскую лицензию в борьбе.

Добавим, что год назад здесь же, в Белграде, он поднимался на 3-ю ступень пьедестала ЧМ.