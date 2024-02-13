Азербайджан провел «операцию возмездия» в ответ Армении на ранение своего солдата

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Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на границе между двумя странами в ответ на действия Вооруженных сил Армении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

- Сегодня, 13 февраля, подразделениями ГПС была проведена "операция возмездия". В ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении был полностью уничтожен боевой пост вблизи населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне снайперским огнем был ранен азербайджанский военный, - говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

В ведомстве подчеркнули, что ответят "более серьезными и решительными мерами" в ответ на любые будущие провокации.

В понедельник государственное информационное агентство Азербайджана АзерТАдж со ссылкой на Госпогранслужбу республики сообщило, что азербайджанский пограничник был ранен в результате обстрела с территории Армении позиций погранвойск Азербайджана. Впоследствии Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах своих позиций на границе.

Утром 13 февраля Министерство обороны Армении заявило, что у армянской стороны, по предварительным данным, двое погибших в результате обстрела с азербайджанской стороны, добавили в информагентстве.

Напомним, в октябре прошлого года президент АР Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджанской Республики в Ханкенди (Карабахский регион страны). Также он поднял государственный флаг республики в городе Ходжалы и поселке Аскеран.