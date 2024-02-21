Азиада вновь пройдет в Китае

Спорт
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По материалам международных информационных агентств обзор подготовил Аскар Султан

Олимпийский совет Азии назвал столицу IX зимних Азиатских игр. Ближайшие главные старты четырехлетия континента пройдут с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине. Уже утверждены талисман, эмблема и девиз Игр, который звучит так: «Зимние мечты, любовь в центре Азии» (Dreams of Winter, Love among Asia).

фото из архива "КП"

Отметим, что Харбин уже принимал зимнюю Азиаду – в 1996 году. На тех Играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять второе место в общем зачете – после команды КНР.

#Спорт #Китай #Азиада #Олимпийские игры

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