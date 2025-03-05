АЗРК выявило нарушения на рынке сельхозтехники

Антимонопольный орган завершил расследования в отношении ряда компаний, работающих на рынке сельскохозяйственной техники, и выявил факты нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

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По итогам расследования установлено, что ТОО «KazRost Engineering» применяло монопольно высокие цены на комбайны. В настоящее время ожидается рассмотрение дела в Верховном суде.

Кроме того, ТОО «BELARUS Kazakhstan» признано виновным в координации экономической деятельности дилеров, что выразилось в фиксации единой цены при продаже тракторов. По итогам разбирательства компании назначен штраф в размере 2,5 млн тенге, а также выдано предписание о прекращении нарушения. В настоящее время штраф оплачен, предписание исполнено.

«В производстве находится расследование в отношении ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» по признакам установления монопольно высоких цен на тракторы», – отметил председатель агентства Марат Омаров.

Дополнительно ТОО «МТЗ Казахстан» исполнило уведомление антимонопольного органа и прекратило практику применения разных цен к равнозначным соглашениям.