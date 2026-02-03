Бахтияр Мухаметкалиев назначен вице-министром ИИ и цифрового развития РК

Кадровые назначения
123

С мая 2025 года он возглавлял Центр поддержки цифрового правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мухаметкалиев Бахтияр Абаевич назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1990 году в Бостандыкском районе Алматинской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова и Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина.

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом АО «Казпочта», г. Алматы.

2010–2020 гг. – работал на различных должностях в АО «Казпочта»: от главного специалиста до исполнительного директора по ИТ-инфраструктуре и директора департамента E-commerce.

2021–2022 гг. – управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

2022–2023 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра РК.

2023–2025 гг. – заведующий Отделом контроля и документационного обеспечения Аппарата Правительства РК.

С мая 2025 года по настоящее время – генеральный директор РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

#назначение #вице-министр #Бахтияр Мухаметкалиев

