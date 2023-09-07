BAIQONYR стартовал!

Культура и общество
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Аманжолова Айман
[email protected]

В Алматы стартовал VIII Международный кинофестиваль BAIQONYR, главной миссией которого является поддержка молодых талантливых кинематографистов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Церемония открытия прошла в киноцентре «Арман». Пока участники и гости фестиваля собирались в фойе киноцентра, интерес к мероприятию подогревали виртуозы Школы этнических барабанов джембе.

Официальное открытие началось с выступления основателя и президента Baiqonyr Ануара Кенжибаева, который подчеркнул важность усилий всей команды фестиваля для того, чтобы сегодняшнее мероприятие состоялось, и рассказал о нововведениях нынешнего киносмотра.

В этом году креативный подход организаторов фестиваля привел к появлению в рамках Baiqonyr нового международного киносмотра – Almaty Animation Festival, директор которого режиссер-аниматор Анита Черных также выступила с приветствием к гостям. А вот Ержан Жумабеков обратился к зрителям сразу в двух ипостасях: программного директора фестиваля Baiqonyr и председателя Форума кинокритиков и киноведов. Гости и участники фестиваля также тепло поприветствовали членов жюри всех конкурсных программ, которых представляли ведущие вечера.

Все эти годы фестиваль проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Со сцены было зачитано обращение его исполнительного директора Анатолия Иксанова к организаторам и участникам киносмотра. Он выразил уверенность, что «дружеская атмосфера фестиваля послужит усилению творческого сотрудничества на всем пространстве Содружества независимых государств».

Завершился вечер демонстрацией фильма открытия. Им стал полнометражный дебют казахстанского кинорежиссера Дархана Тулегенова – картина «Братья». Выбор фильма неслучаен. Именно фестиваль Baiqonyr открыл это имя широкой публике и принес режиссеру его первую престижную награду. Об этом перед началом просмотра сказал и сам автор.

Фестиваль продлится пять дней. 7 сентября в Красном зале киноцентра «Арман» начинаются кинопоказы Международного конкурса короткометражного игрового и документального кино Baiqonyr, а в Синем – основного конкурса Almaty Animation Festival. Но предварит их II Международный форум киноведов и кинокритиков – одно из самых значимых событий фестиваля.

Важным событием внеконкурсной программы станет День корейского анимационного кино, который состоится 8 сентября. Проводится он в рамках большого спецпроекта корейско-казахской анимации. Партнером с корейской стороны выступает Международный фестиваль анимации в Пучхоне (BIAF).

Подчеркнём также, что о росте престижа фестиваля говорит и тот факт, что на состоявшейся в этом году церемонии награждения победителей национальной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана, президент Baiqonyr Ануар Кенжибаев был удостоен специального приза «За вклад в фестивальное движение».

Информационные партнёры фестиваля: агентство «Хабар», телеканал «Алматы», радиостанции «Эльдорадио» и «Жулдыз», издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Антенна Казахстан», «Время», интернет-порталы Orda.kz, Baribar.kz, 365info, Global.news.kz, BAQ.kz, QAZ365.kz, PRO Production и журнал JAS ÓNER.

#Алматы #кино #фестиваль

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