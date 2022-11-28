Бакитжан Малыбаев возглавил департамент полиции на транспорте

Бакитжан Малыбаев более 30 лет проработал в ОВД на различных руководящих должностях.

Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил личному составу вновь назначенного начальника Департамента полиции на транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Малыбаев Бакитжан Асембекович. Вы более 30 лет проработали в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям вы обеспечите безопасность на территории обслуживания транспортной полиции на должном уровне", – сказал Марат Ахметжанов.

Бакитжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.

Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.

- с 1990 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава;

- с 2016 года – начальник Местной полицейской службы ДВД Астаны;

- с 2018 по 2019 годы – заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана;

- с 2019 года – первый заместитель начальника Департамента полиции Астаны;

- с 28 ноября 2022 года – начальник Департамента полиции на транспорте.