Бакитжан Малыбаев возглавил департамент полиции на транспорте

Кадровые назначения

Бакитжан Малыбаев более 30 лет проработал в ОВД на различных руководящих должностях.

Фото: polisia.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил личному составу вновь назначенного начальника Департамента полиции на транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника Департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Малыбаев Бакитжан Асембекович. Вы более 30 лет проработали в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям вы обеспечите безопасность на территории обслуживания транспортной полиции на должном уровне", – сказал Марат Ахметжанов.

Бакитжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.

Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.

- с 1990 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава;

- с 2016 года – начальник Местной полицейской службы ДВД Астаны;

- с 2018 по 2019 годы – заместитель начальника Департамента полиции Нур-Султана;

- с 2019 года – первый заместитель начальника Департамента полиции Астаны;

- с 28 ноября 2022 года – начальник Департамента полиции на транспорте.

 

Популярное

Все
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
«Виновны!» – таков приговор суда, рассмотревшего уголовное дело по обвинению в покушении на убийство журналиста
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
На Казахстанском Алтае начался лавиноопасный сезон
Только 10% потенциальных потребителей газа в трех поселках, расположенных в 20–30 км от Жезказгана, подключились к газопроводу
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
​​​​​​​Что не так с ночным тарифом?
Помогать не магазинам, а заводам
Испытание морозом не прошли
Astana Club в Париже
Astana Piano Passion: юные, талантливые, перспективные
Предприниматели тоже плачут
«Якорь» для сельской молодежи
Не пей, можешь не выжить
Проекты на перспективу
Талантам надо помогать
В Алматы побеждает «Бенфика»
Франция уже в плей-офф
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения , Кадровые назначения
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Кадровые назначения
Мурат Нуртлеу возглавил Администрацию президента РК
Кадровые назначения
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Международное сотрудничество , Кадровые назначения
Главы стран ОДКБ приняли решение назначить Имангали Тасмага…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]