Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны

Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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С апреля 2022 года он был начальником вооружения Вооруженных сил Казахстана.

Другим распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан.

Этот пост он занимал с августа 2020 года.