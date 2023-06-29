Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
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Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
С апреля 2022 года он был начальником вооружения Вооруженных сил Казахстана.
Другим распоряжением главы государства Шпекбаев Руслан Нуртолеуович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан.
Этот пост он занимал с августа 2020 года.