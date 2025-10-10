коллаж Натальи Ляликовой

«Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъектом международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатичес­кими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных учреж­дений. Республика строит экономические и торговые связи с зарубежными государствами на основе взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов добровольности и равноправия, самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической деятельности», – так звучит один из пунктов Декла­рации о государственном суверенитете Казахской ССР, принятой 25 октября 1990 года.

Именно с этого момента начался процесс становления Казахстана­ как самостоятельного субъекта мировой политики. По сути, еще до провозглашения государственной независимости, которое последовало спустя год с лишним после принятия декларации, наша страна стала гораздо более активно проявлять себя на внешнеполитическом треке. В этот период, в частности, Казахстан принял ряд важных визитов на высшем и высоком уровнях.

Так, в марте 1991 года Алматы с официальным визитом посетил Президент Турции Тургут Озал – это был фактически первый визит главы иностранного государства в нашу страну после объявления о суверенитете, и он заложил основу казахско-турецкого диалога и сотрудничества (вспомним, в декабре 1991 года именно из Турции придут первые поздравления и признание Республики Казахстан как независимого государства).

В июле 1991 года Казахстан посетил официальный представитель ООН Питер Хансен, который занимал пост Исполнительного директора Центра ООН по транс­национальным корпорациям (затем данная структура стала частью ЮНКТАД). Это стало показателем интереса международных организаций к республике, готовности нашей страны активизировать внешнеэкономическую деятельность.

В сентябре 1991 года состоялся первый визит в суверенный Казахстан Государственного секретаря США Джеймса Бейкера, во многом заложивший основы конструктивного и равноправного сотрудничества двух государств. Второй его визит в Алматы, к слову, состоялся сразу же после объявления Независимости

Республики Казахстан.

В октябре 1991 года Алматы принимал первый визит министра иностранных дел Германии Ганса-Дитриха Геншера, одного из самых авторитетных и влиятельных германских политиков того времени. Итогом состоявшихся тогда переговоров на высшем уровне стали договоренности о развитии тесных экономических связей, а также заявления об открытии в столице тогда еще КазССР консульства и культурного центра ФРГ.

Нельзя не упомянуть и еще об одном решении, которое Казах­стан­ принял после обретения суверенитета: в Декларации 1990 года был прямо прописан запрет на проведение на территории страны ядерных испытаний, а 29 августа 1991 года республика объявила о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Вслед за этим, уже после провозглашения независимости государства, последовал полный отказ от ядерного оружия.

Это заложило основу для становления нашей страны как одного из самых ярких лидеров глобального движения за ядерное разоружение и нераспространение. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН даже впишет дату закрытия СИЯП в календарь памятных дат организации как Международный день действий против ядерных испытаний.

Для современного Казахстана все эти факты – важные страницы истории. В том числе и потому, что уже тогда стали проявляться базовые стратегические принципы внешнеполитического курса, которых наша страна придерживается на протяжении трех с половиной десятилетий. Уже тогда будущая Республика Казахстан показала, что готова стать самостоятельным субъектом мирового сообщества и что мировое сообщество в лице нашей страны получит ответственного, активного, миролюбивого, стабильного и предсказуемого игрока, который ценит взаимовыгодное сотрудничество и готов к конструктивному диалогу со всеми.

«Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война», – так определил позицию Казахстана Президент

Касым-Жомарт Токаев, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи­ ООН.

Именно благодаря такой взвешенности, прагматизму, миролюбию и грамотно реализованной многовекторности во внешней политике наша страна за прошедшие 35 лет сумела добиться немалых успехов, пройдя путь от почти безвестного «новичка» до признанной средней державы, регионального лидера, уважае­мого члена международного сообщества.

Место нашей страны в системе международных отношений можно назвать уникальным. Казахстан стал не только гео­графическим, но также экономическим, дипло­матическим и культурным мостом­ между Востоком и Западом, Севером­ и Югом.

Выстраивая архитектуру внешнеполитических связей, Казах­стан всегда стремился и стремится к их максимальному расширению и диверсификации. Это особенно ярко проявляется, в частности, в деятельности нашей страны в рамках многосторонних площадок.

С 1992-го Казахстан является членом ООН. В 2017–2018 годах стал первой страной Цент­ральной Азии, получившей пост непостоянного члена Совета­ Безопасности Организации

Объединенных Наций. В 2025 году в Алматы открылся Центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Также в 1992 году наша страна стала членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в 2010-м, в период своего председательства в ОБСЕ, провела первый и пока единственный саммит структуры в XXI веке.

Вместе с тем в 1992 году наша страна выступила с инициативой созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В 1995-м присоединилась к Организации Исламского сотрудничества и внесла большой вклад в развитие деятельности ОИС, предложив создать под его эгидой Исламскую организацию по продовольственной безопасности.

В 2001 году Казахстан стал одним из государств – основателей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня является одной из самых сильных региональных структур в мире.

В 2009-м принимал участие в создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, работа которого получила мощный импульс в последние годы. При этом структура была переименована в Организацию тюркских государств. В 2015 году также при участии Казахстана создан Евразийский экономический союз.

С 2018-го идет институционализация диалога и сотрудничества среди стран Центральной Азии, регулярно проводятся консультативные встречи глав государств региона.

И это далеко не все многосторонние структуры и форматы, в которых Казахстан принимает участие и которые развивает.

Это уже не просто многовекторность в выстраивании двусторонних межгосударственных связей, а подлинный структурный мультилатерализм, который для Казахстана стал одним из факторов устойчивости и развития. Важно, что наша страна активно продвигает эту идею и на международной арене, что имеет особое значение в условиях геополитической турбулент­ности и снижения доверия в международных отношениях последних лет.

В этом «суперсила» Казахстана как средней державы – наводить мосты между крупными державами и целыми регионами, принимать деятельное участие в построении более безопасного мира, включаться в поиск решений глобальных вызовов и проблем.

«Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача – сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает совре­менный турбулентный мир через приз­му конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав», – заявил Президент Касым-Жомарт­ Токаев, выступая на Astana International Forum 2025.

Как отмечал Глава государства: внешняя политика – это всегда отражение внутренней.

Диалог, сотрудничество, понимание важности мира и продвижение единства в многообразии – вот те ценности, которые органично «вшиты» не только во внешнюю, но и во внутреннюю повестку Казахстана. По сути, они являются частью национальной идентичности и ключевым элементом образа будущего государства.

Спустя 35 лет заявления и нормы, обозначенные в 17 пунктах Декларации о государственном суверенитете, не теряют актуальности и остаются фундаментальными принципами дальнейшего развития государства и общества – это целостность, неделимость и неприкосновенность территорий, развитие культуры народов Казахстана и их языков, укрепление национальной самобытности, соблюдение прав человека, демократия...

Государственное строительство в Казахстане продолжается, что выражается в комплексных реформах и модернизации, охва­тывающих все сферы. Совре­менное воплощение духа и буквы принятого в 1990 году исторического документа – это курс на построение справедливого, сильного и безопасного Казахстана.