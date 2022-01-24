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Баланс интересов
Елена Ульянкина

Перевозчикам Карагандинской области увеличат субсидии, если они будут обновлять свой автопарк и улучшат сервис.

Проблемы в сфере общественного транспорта в Карагандинской области усугубляются изо дня в день. Автобусов на линию выходит все меньше, а жалоб на кондукторов-хамов и водителей-гонщиков становится все больше.

– Что касается культуры обслуживания пассажиров, да, проблемы есть, – сказал директор карагандинского автопарка № 3 Артур Григорян на онлайн-совещании с руководством региона. – Ежемесячно к нам поступает около 50 жалоб от населения. Я не оправдываю своих водителей и кондукторов, но считаю, что их контакт с пассажирами нужно минимизировать. Думаю, что после полного внедрения системы электронной оплаты проезда ситуация улучшится.

В области большая нехватка водителей. Из сферы общественного транспорта уходят работать в дорожные фирмы и горнодобывающие компании. Чтобы удержать их в автопарках, нужно повышать зарплаты, а для этого важна своевременная и полная выплата субсидий из бюджета на покрытие убытков. Так считают перевозчики и просят повысить размер дотаций.

– Хочу вас предупредить: мы увеличиваем субсидирование на покрытие ваших убытков. Будьте добры обеспечить качество, – потребовал аким Карагандинской области Женис Касымбек. – И возьмите на себя обязательство по замене старых автобусов. Если этого не произойдет, то у нас не будет смысла вас субсидировать.

Отметим, что в 2021 году на субсидирование убытков автопарков Карагандинской области потрачено около 3,8 млрд тенге. Однако, по расчетам влас­тей, на дотации общественного транспорта требуется не менее 6 млрд тенге.

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