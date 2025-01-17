Баланс строгих норм и морали

Эксперименты

на честность

Десять лет назад ученые из Германии и США провели эксперименты на честность, в которых приняли участие более 2,5 тыс. молодых людей из 23 государств, включая Вьетнам, Марокко, Китай, Великобританию, Испанию, Швецию, Италию, Чехию. Результаты показали: в обществах, где развиты теневая экономика, коррупция и политическое мошенничество, люди охотнее идут на мелкий безопасный обман в корыстных целях по сравнению с жителями стран, где законы соблюдаются лучше. А это значит, что уровень «внутренней честности» во многом зависит от социальной среды.

Взаимосвязь работает и в обратном порядке – только при условии соблюдения идеологии законнос­ти каждым гражданином страны можно создать по-настоящему справедливое общество, которое во главу угла ставит права человека.

Закон и порядок стали мощной политической темой в Соединенных Штатах в конце 1960-х годов. Первым видным американским политиком, взявшим на вооружение этот термин, был губернатор Алабамы Джордж Уоллес, который использовал данный концепт в качестве политического лозунга в своей президентской кампании.

До начала нулевых в американской политике концепция «закон и порядок» выступала в роли идеологического подхода, ориентированного на ужесточение правоприменения и наказаний как способа снижения преступности. Поддерживала его и идея популярного в 1990-х одноименного сериала, ставшего популярным во всем мире.

Однако пару десятилетий назад содержание докт­рины начало меняться: страх перед законом эволюционировал в сознательное отношение к поддержанию порядка и верховенству прав человека. Ведь стало понятно, что идеология закона и порядка имеет и экономический эффект: важнейшим условием процветания общества выступают рабочие институты, препятствующие развитию теневой экономики, грязной политики и других негативных свойств общественной жизни.

Два варианта

Сегодня примером успешной реализации идеологии законности считаются скандинавские страны, сумевшие создать политическую систему управления, в которой успешно сочетаются государственный контроль экономики и свободная конкуренция на рынке. При этом регуляция общественной жизни опирается на потребности народа. Как результат, в данных государствах наблюдаются значительный уровень доверия граждан к власти, стабильность и высокий уровень жизни.

Норвегия по праву занимает первое место в рейтинге по показателю уровня демократии. Что интересно, в данном государстве по-прежнему сочетаются современные нормы юридичес­ких решений споров и вековые традиции. Например, в сфере торговли основным источником права выступают обычаи, при этом в стране существует ряд прогрессивных принципов в семейном праве.

В Норвегии также принят Этический кодекс, который регулирует инвестирование нефтяного фонда на основе моральных принципов. Все это свидетельствует о том, что полагаться только лишь на строгость соблюдения законодательных актов не всегда действенно для создания действительно работающей модели общественного порядка. В нее должны быть вплетены и морально-этические своды правил, знакомые каждому поколению. Этот баланс и обеспечивает готовность самих граждан следовать идеологии закона и порядка.

Жесткое законодательство в области природопользования и уважение окружающей среды сделали Исландию одной из самих экологичных стран мира. Вы даже не сможете заехать тут в машине на обочину дороги – придется заплатить огромный штраф за придавленный мох. Но дело не только в штрафе – нарушителя ждет общественное порицание, которое в небольших комьюнити вынести тяжелее, чем финансовое наказание.

Свой вариант воплощения в жизнь идеологии закона и порядка на государственном уровне демонстрирует Китай. Основывается он на верховенстве общест­венных ценностей (создателем которых является Коммунистическая партия) над личными.

В стране опубликован документ под названием «Основные положения о построении правового общества (2020–2025)», авторство которого тоже принадлежит ЦК КПК. В него включены основополагающие идеи, главные принципы и общие цели построения в Китае общества, основанного на верховенстве закона.

В документе отмечается, что в стране начинается реализация восьмой пятилетки по повышению общественной юридической грамотности. Цель этой кампании – глубокое укоренение правовых идей в сознании людей. Таким образом, положения акта интегрируют социалистичес­кие общественные ценности с правовым строительством, подтверждая при этом первичность моральных установок, которым должен следовать каждый граж­данин.

Слышащее

государство

Какой бы путь ни избрала в соответствующем вопросе страна, устойчивость правового государства в любом случае зависит от восприятия законности как культурной ценности. А правовое государство в свою очередь предполагает не только подчинение граждан его законам, но и ответственность власти перед населением, следование интересам общества.

Основой казахстанской модели идеологии закона и порядка стала реализация ряда конституционных реформ, политических и гражданских инициатив. Они направлены на формирование «слышащего государства», с одной стороны, и ответственного общест­ва, в котором воспитывает­ся нетерпимость к правонарушениям, с другой.

Как отмечают эксперты, комментируя казахстанскую доктрину закона и порядка, Глава государства, по сути, призывает граждан строить нацию на качественно новом фундаменте этических ценностей и социально значимых взглядов. Во главу угла ставятся такие понятия, как единство, сот­рудничество, трудолюбие, образованность, профессионализм, взаимоподдержка, предприим­чивость, инициативность, честность и экономичность.

Немаловажную роль в формировании ответственной нации играет Национальный курултай как институт, консолидирующий опыт лидеров общественного мнения, представляющих все регионы страны. Участники его заседаний предложили немало поправок в законы, способствующих дальнейшему формированию культуры профилактики насилия в казахстанском обществе, а также новой современной модели общественных отношений, где права человека занимают первое место в сознании граждан. Многие эти предложения впоследствии получили продолжение в качестве депутатских инициатив, закрепившись в законодательных актах страны.

«Прежде всего было принято семь законов по вопросам защиты прав женщин и обеспечения безо­пасности детей, противодействия лудомании и вандализму, ономастики. Еще три законопроек­та находятся на рассмотрении в Парламенте. Осуществляется практика выездов членов курултая в регио­ны страны для ознакомления с их развитием и взаимодействия с представителями местной власти и общественности», – написал в своем тelegram-канале политолог Андрей Чеботарев по итогам рабочей встречи Национального курултая в Астане.

Особое внимание также было уделено вопросам воспитательной работы в школах. «Во многом это связано с необходимостью приобщения детей к общенациональным ценностям и занятию общественно полезной деятельностью. В связи с этим в учреждениях среднего образования с сентября этого года реализуется программа «Біртұтас тәрбие». В том числе это важно для популяризации среди подрастающего поколения ценности профессионализма и актуальных, в том числе рабочих профессий», – отметил политолог.