Bank RBK возглавил рейтинг активно кредитующих банков

Ссудный портфель казахстанских банков вырос за месяц на 2,3%, и составил к 1 октября текущего года уже 22,3 трлн тг. Рост за год достиг 23,3%. В топовой десятке крупнейших банков-кредиторов страны по месячному посту лидирует Bank RBK: сразу плюс 9%, до 865 млрд тг. В годовой динамике портфель банка вырос сразу в полтора раза, сообщает Ranking.kz.

Банк кредитует как бизнес, так и население, причём физлицам предлагаются долгосрочные займы на весьма крупные суммы. Так, по продукту «Нужный кредит — наличными» максимальная сумма займа составляет 10 млн тг, а срок — до 7 лет (ставка — от 8%, ГЭСВ — от 19,3%).

В то же время качество кредитного портфеля у Bank RBK остаётся одним из лучших по рынку: к началу октября доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) у банка составляет всего 2,8% от общего объёма займов, как и месяцем ранее, а год назад показатель составлял 7%. Это самое заметное годовое улучшение показателя среди крупнейших банков.

Для сравнения: в среднем по БВУ РК доля NPL 90+ составляет 3,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 4,3%, пять лет назад — 12,7%, десятью годами ранее — 30,9%.

Второе место по месячному росту ссудного портфеля занимает Банк ЦентрКредит: плюс 8,8%, до почти 2 трлн тг. Годовой рост портфеля банка составил 61,9%. Заметим, такой рост в последние месяцы отмечается за счёт поглощения фининститутом бывшей российской «дочки», экс-Альфа-Банка, переименованного в Eco Center Bank, а затем окончательно присоединённого к Банку ЦентрКредит — в сентябре текущего года Eco Center Bank объявил о прекращении своей деятельности. Доля «плохих» кредитов в портфеле Банка ЦентрКредит составляет 2,8% (месяц назад — 3,4%).

Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк: плюс 4,3% за месяц, до 1,1 трлн тг. За год портфель банка увеличился на 51,3%. Что касается «долгой» просрочки, здесь её доля составила в портфеле ощутимые 6,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 8,9%.

Единственный банк топовой десятки, сохраняющий отрицательную динамику на текущий момент — это, ожидаемо, Bereke Bank, бывший «россиянин», перешедший затем к государству в лице НУХ «Байтерек» (сделка завершена 2 сентября текущего года). За месяц портфель банка сократился на 4,3%, за год — сразу на 45%. Доля NPL 90+ в портфеле банка составила 8,3%, против 7,9% месяцем ранее и 5,1% — год назад.

В целом же по сектору из оставшегося на рынке 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике 15 фининститутов, в годовой — 17 банков.