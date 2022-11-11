Другое

Bank RBK возглавил рейтинг активно кредитующих банков

Ссудный портфель казахстанских банков вырос за месяц на 2,3%, и составил к 1 октября текущего года уже 22,3 трлн тг. Рост за год достиг 23,3%. В топовой десятке крупнейших банков-кредиторов страны по месячному посту лидирует Bank RBK: сразу плюс 9%, до 865 млрд тг. В годовой динамике портфель банка вырос сразу в полтора раза, сообщает Ranking.kz.

Банк кредитует как бизнес, так и население, причём физлицам предлагаются долгосрочные займы на весьма крупные суммы. Так, по продукту «Нужный кредит — наличными» максимальная сумма займа составляет 10 млн тг, а срок — до 7 лет (ставка — от 8%, ГЭСВ — от 19,3%).

В то же время качество кредитного портфеля у Bank RBK остаётся одним из лучших по рынку: к началу октября доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) у банка составляет всего 2,8% от общего объёма займов, как и месяцем ранее, а год назад показатель составлял 7%. Это самое заметное годовое улучшение показателя среди крупнейших банков.

Для сравнения: в среднем по БВУ РК доля NPL 90+ составляет 3,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 4,3%, пять лет назад — 12,7%, десятью годами ранее — 30,9%.

 

Второе место по месячному росту ссудного портфеля занимает Банк ЦентрКредит: плюс 8,8%, до почти 2 трлн тг. Годовой рост портфеля банка составил 61,9%. Заметим, такой рост в последние месяцы отмечается за счёт поглощения фининститутом бывшей российской «дочки», экс-Альфа-Банка, переименованного в Eco Center Bank, а затем окончательно присоединённого к Банку ЦентрКредит — в сентябре текущего года Eco Center Bank объявил о прекращении своей деятельности. Доля «плохих» кредитов в портфеле Банка ЦентрКредит составляет 2,8% (месяц назад — 3,4%).

Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк: плюс 4,3% за месяц, до 1,1 трлн тг. За год портфель банка увеличился на 51,3%. Что касается «долгой» просрочки, здесь её доля составила в портфеле ощутимые 6,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 8,9%.

Единственный банк топовой десятки, сохраняющий отрицательную динамику на текущий момент — это, ожидаемо, Bereke Bank, бывший «россиянин», перешедший затем к государству в лице НУХ «Байтерек» (сделка завершена 2 сентября текущего года). За месяц портфель банка сократился на 4,3%, за год — сразу на 45%. Доля NPL 90+ в портфеле банка составила 8,3%, против 7,9% месяцем ранее и 5,1% — год назад.

В целом же по сектору из оставшегося на рынке 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике 15 фининститутов, в годовой — 17 банков.

Популярное

Все
За кулисами театра - как создается музыка?
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Погружение в эпоху
Достижения Ботая не померкли
Разобрались с Черногорией
Испанки слишком опытны
Важно понимать друг друга
​​​​​​​Стрела улетает в небо
Место встреч и разлук
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
Токаев посетил концерт в комплексе "Вечный город" в Самарканде
​​​​​​​Поезд жизни
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября
Слово сближает
Арендное жилье подешевело в Казахстане
​​​​​​​Стандарты – это важно
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Другое
Предприниматели Актобе жалуются, что им становится сложнее …
Другое
Почти 50 млрд тенге от коррупционеров поступило на спецсчет…
Другое
Владельцев "АрселорМиттал Темиртау" обязали тратить по 150 …
Другое
Большие перспективы для массового бизнеса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]