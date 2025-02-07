Банка супа, банан, электрический стул и кинодива – что у них общего?

Король поп-арта

– Мы привезли по сути уникальную коллекцию – 80 работ всемирно известных художников современности. Это частная коллекция, принадлежащая одному человеку, и собирал он ее около пяти лет. В нее входят по-настоя­щему ценные экспонаты, естественно, оригиналы, – так начала презентацию выставки сооснователь алматинского мультимедийного музея Lumiere-Hall Полина Егармин.

Экспозиция и правда уникальная, даже по своему цветовому оформлению: яркость полотен бьет под дых, как только входишь в выставочный зал галереи Has Sanat – из снежной столичной зимы как будто попадаешь на тропический остров. Такой сочный эффект создается главным образом благодаря работам американского творца Энди Уорхола. Он вообще – «главный экспонат», львиная доля выставки отведена под его полотна. Еще бы: Уорхол – ни много ни мало отец направления поп-арт.

– Поп-арт близок и понятен всем, и в этом его основная цель: все представители этого направления стремились к одному – сделать искусство доступным простым людям. И главной техникой в достижении этой цели в руках Энди Уорхола стала шелкография, – продолжает Полина.

Как опытный рекламщик и маркетолог по профессии (выгорев, ушел из индустрии), Энди поймал волну и грамотно запустил рекламу своих работ, сделав их доступными для приобретения. Объединив рекламу и искусство, он создавал узнаваемые образы, пускаясь на провокации. «В смысле – обычная банка супа?!» – ахнули все, когда Уорхол в начале 60-х представил публике свои «Банки с супом Кэмпбелл» – 32 полотна размером 51 x 41 см. Ахнули и... раскупили, потому что всем понравилось. На этом противоречии креативный художник и сделал себе имя.

Кстати: настоящее имя Энди Уорхола – Андрей Варгола. Родившись в 1928 году в США, мальчик стал четвертым ребенком в семье иммигрантов из австро-венгерского Закарпатья. С детства отличался религиозностью, привитой родителями, был постоянным прихожанином церкви. Как говорят знатоки, в его творчестве четко прослеживаются признаки иконографии. Уорхолом стал внезапно: кто-то случайно фонетически исковеркал его фамилию (Warholа произнесли как Warhol), он оценил да так и оставил.

Вообще у посетителей выставки может создаться впечатление, что Энди Уорхол похож на айтыскера: что видит, то и «поет» разными художественными приемами. У него есть изображение холодильника, банана, а увидев как-то в газете фото электрического стула, Энди живо написал и его, получив бешеный успех даже на таком специфичном (и жутковатом, посмотрите в Сети) творчестве.

Покушение на звезду

Говоря об Уорхоле, нельзя умолчать о его «Мэрилин Монро» – серия, написанная им после кончины известной актрисы. Гениальный маркетолог снова поймал волну! Первой была написана работа в черно-белом варианте, более подходящая под печальную ситуацию, а чуть позже появились и цветные версии. Самая известная актриса стала поистине музой американского классика поп-арта, у него как будто появилась зацикленность на ее лице: он создал десятки, если не сотни вариаций одного и того же портрета.

Кстати, прежде самой дорогой работой Энди Уорхола, ушедшей с молотка за 105,4 млн долларов, считалась «Авария серебряной машины». Картина, выполненная в технике шелкографии, входит в серию картин «Смерть и катастрофы», была не только самой дорогой среди работ Уорхола, но и фигурировала в общемировом списке самых ценных полотен в мире искусства. Но «Голубая Мэрилин» – одна из 27 знаковых картин Энди Уорхола, забрала пальму первенства: с недавнего времени именно она – самая дорогая работа классика поп-арта, всего американского искусства XX века и к тому же самая дорогая картина ХХ века, когда-либо проданная на публичных торгах.

Уточним про саму «Голубую Мэрилин»: оригинальное название картины – Shot Sage Blue Marilyn – являет собой игру слов и подразумевает под собой случай, произошедший с нею в 1964 году. Американская художница Дороти Подбер заявилась в студию Уорхола на 47-й Ист-стрит в Манхэттене и попросила показать ей новую серию его работ с кинозвездой (Энди как раз собирался выпустить очередную «линейку» работ с Мэрилин – одинаковые изображения на разных цветовых фонах). И заодно поинтересовалась: «Could I shoot some paintings?» – дословно: «Могу ли я сфото­графировать некоторые полотна?» Только вот глагол «shoot» можно перевести еще и как «стрелять». Что и сделала Подбер: достав револьвер, она всадила по пуле в четыре изображения Мэрилин. Точнехонько в лоб.

Отойдя от шока, Уорхол, как истинный рекламщик, тут же обыграл обстоятельства. Закрасив пулевые отверстия, он тем не менее сохранил на полотнах следы от пуль и назвал серию «Застреленные Мэрилин». Картины взлетели в цене и тут же разошлись по частным коллекциям.

А вообще, подчеркнули организаторы, Уорхол ценен не столько даже в финансовом плане, сколько своей узнаваемостью.

– Если я вам покажу знаменитую работу LOVE художника Роберта Индианы, вы вряд ли сходу ответите, кто ее автор. Точно так же вы вряд ли сразу назовете создателя комикс-работ – того же Роя Лихтенштейна. Несмотря на то что картины абсолютно узнаваемы, имена их создателей все же не так на слуху в отличие от Уорхола. Потому и наша выставка начинается с Уорхола, да и в целом он здесь – главный персонаж, – считает Полина Егармин.

Не Уорхолом единым

В Казахстан вместе с отцом поп-арта «приехали» и его современники. Рой Лихтенштейн, Кит Харинг, Джаспер Джонс – это те, кого нужно знать в обязательном порядке при изучении поп-арт направления. И конечно, Бэнкси, тот самый неуловимый и неизвестный, рисующий масштабные граффити. К слову, Бэнкси – не только граффитист: он известен в том числе своими постерами (стиль его постерных работ очень схож с работами Уорхола), как раз-таки они и представлены на выставке. Правда, ответить на вопрос, кто такой Бэнкси, вам не смогут. Бэнкси – это вообще, скорее всего, псевдоним, и, вполне возможно, под его личиной уже давно творит целая группа художников.

– А еще мы решили несколько видоизменить коллекцию, поэкспериментировать. Когда мы открывали выставку в Алматы, то пригласили местных художников. И одна из них, Мими Ильницкая, настолько вдохновилась увиденными оригиналами, что мы попросили ее сделать свою интерпретацию, казах­станскую версию поп-арта. Чем по-хорошему удивили владельца коллекции: он одобрил такой смешанный – мультикультурный – подход. Работы Мими замечательно вписались в поп-артовую палитру, – продолжая рассказывать об экспонатах, Полина подвела нас к раскопированным по полотну банкам концентрированного молока. На соседней стене, обрамляя изображение девушки на крышке газировки кисти Мела Рамоса, висят еще два полотна Ильницкой: черно-белые и цветные национальные пиалушки.

Выставка пробудет в Астане до 8 марта, а потом покинет страну – ее уже ждут где-то в Европе. Организаторы выставки рассказали: чтобы привезти коллекцию в Казахстан, им пришлось отстоять в очереди. Это обычная практика в мире. Но повезло – ждали не так долго, Lumiere-Hall удалось вклиниться между другими «очередниками»-музеями. Сыграло роль доверие: Полина и ее муж Максим создали мультимедийный проект Lumiere-Hall еще 10 лет назад и уже успели снискать себе репутацию настоящих знатоков и ценителей искусства. При этом владелец сам организовал доставку, это довольно сложно технически, и это тоже рядовая практика: коллекционер ведь рискует экспонатами, а значит, должен быть уверен в логистике и условиях хранения.

– Мы очень хотели привезти в Казахстан эту коллекцию! И очень рады, что все получилось, ведь бывает и так, что владельцы отказываются предоставить в аренду свои коллекции по какой-либо причине. Мы прошли отбор, нам доверили. Выставка пробудет в Астане полтора месяца, при столь ценном наполнении – хороший срок. Надеемся, что за это время выполним миссию, которую ставили перед собой изначально – познакомить казахстанцев с таким важным пластом в мире искусства, – говорит Полина.

Признаваться, кто же владеет мировыми шедеврами, девушка не стала, и это не ее решение – таково обязательное условие коллаборации с владельцем коллекции – человеком мира, имеющим мало относящийся к культуре род занятий. Но и у него своя миссия – сберечь то, что ценно для мирового искусства. Выставка курсирует по странам и музеям, но для каких-то выставочных залов владелец предоставляет коллекцию бесплатно, понимая, что финансово им не потянуть ее аренду.