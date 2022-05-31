Барымтачей – на нары

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Любовь Доброта

В Туркестанской области осудили очередных скотокрадов.

Мактааральский районный суд признал двух сельчан виновными в краже скота, приговорив их к реальным срокам лишения свободы. Так мужчины поплатились за желание заработать легкие деньги.

Когда в населенном пункте начал пропадать домашний скот, никто поначалу и подумать не мог, что за этим преступлением стоят местные жители. Сначала двое владельцев исчезнувших лошадей решили, что они просто потерялись, ушли в поисках корма на другое пастбище. Какое-то время даже пытались самостоятельно найти животных, однако безрезультатно.

Затем обратились к сотрудникам полиции и попросили помощи в поиске и задержании скотокрадов. Общую сумму ущерба за трех лошадей и жеребенка они оценили более чем в 3 млн тенге.

Данный факт полицейские сразу же зарегистрировали в районном отделе. Получив информацию, следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. В итоге удалось обнаружить одну из похищенных лошадей на скотном рынке. Выяснилось, что продавец купил ее с рук у неизвестных ему мужчин, сославшихся на то, что им срочно нужны деньги, и поэтому продают дешево.

По приметам продавцов полицейские установили личности подозреваемых. Оказалось, что это местные жители, которых потерпевшие хорошо знали и никогда бы не могли подумать, что те способны на такой поступок.

Задержанных доставили в Мактааральский РОП. Под давлением улик они не стали отпираться, признавшись, что пошли на кражу из-за возможности быстро и легко заработать деньги, в которых нуждались. Они хорошо знакомы с укладом жизни земляков, знают у кого и сколько на подворье скота, где он пасется. Мужчины приехали на пастбище, будучи уверенными, что хозяева лошадей в это время заняты другими делами, прикормили лошадей и накинули аркан на шею. Затем погрузили краденный скот в арендованный грузовик и отвезли его почти за триста километров на один из рынков Сайрамского района, где продали по низкой цене.

Приговором Мактааральского районного суда 50-летний мужчина приговорен к году лишения свободы. Его 30-летний напарник проведет за решеткой в два раза больше. Суд при вынесении приговора учел, что оба обвиняемые ранее не судимы, возместили ущерб потерпевшим, а те их простили.

Скотокрадство – по-прежнему одно из наиболее распростра­ненных преступлений в ­Южном ­Казахстане, хотя по данным статистики, идет снижение. Так, с начала года в области зарегис­трировано 72 кражи домашнего скота. Это на 44,6% меньше по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года.

Из общего числа фактов скотокрадства 27 краж совершены из хозяйственных подворий и 45 – с вольных пастбищ. Как показывает анализ, чаще всего кражи скота происходят из-за беспечности самих сельчан, оставляющих скотину без присмотра.

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