Свежий выпуск Барымтачей – на нары 31 мая 2022 г. 1:30 Любовь Доброта В Туркестанской области осудили очередных скотокрадов. Мактааральский районный суд признал двух сельчан виновными в краже скота, приговорив их к реальным срокам лишения свободы. Так мужчины поплатились за желание заработать легкие деньги. Когда в населенном пункте начал пропадать домашний скот, никто поначалу и подумать не мог, что за этим преступлением стоят местные жители. Сначала двое владельцев исчезнувших лошадей решили, что они просто потерялись, ушли в поисках корма на другое пастбище. Какое-то время даже пытались самостоятельно найти животных, однако безрезультатно. Затем обратились к сотрудникам полиции и попросили помощи в поиске и задержании скотокрадов. Общую сумму ущерба за трех лошадей и жеребенка они оценили более чем в 3 млн тенге. Данный факт полицейские сразу же зарегистрировали в районном отделе. Получив информацию, следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. В итоге удалось обнаружить одну из похищенных лошадей на скотном рынке. Выяснилось, что продавец купил ее с рук у неизвестных ему мужчин, сославшихся на то, что им срочно нужны деньги, и поэтому продают дешево. По приметам продавцов полицейские установили личности подозреваемых. Оказалось, что это местные жители, которых потерпевшие хорошо знали и никогда бы не могли подумать, что те способны на такой поступок. Задержанных доставили в Мактааральский РОП. Под давлением улик они не стали отпираться, признавшись, что пошли на кражу из-за возможности быстро и легко заработать деньги, в которых нуждались. Они хорошо знакомы с укладом жизни земляков, знают у кого и сколько на подворье скота, где он пасется. Мужчины приехали на пастбище, будучи уверенными, что хозяева лошадей в это время заняты другими делами, прикормили лошадей и накинули аркан на шею. Затем погрузили краденный скот в арендованный грузовик и отвезли его почти за триста километров на один из рынков Сайрамского района, где продали по низкой цене. Приговором Мактааральского районного суда 50-летний мужчина приговорен к году лишения свободы. Его 30-летний напарник проведет за решеткой в два раза больше. Суд при вынесении приговора учел, что оба обвиняемые ранее не судимы, возместили ущерб потерпевшим, а те их простили. Скотокрадство – по-прежнему одно из наиболее распространенных преступлений в Южном Казахстане, хотя по данным статистики, идет снижение. Так, с начала года в области зарегистрировано 72 кражи домашнего скота. Это на 44,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа фактов скотокрадства 27 краж совершены из хозяйственных подворий и 45 – с вольных пастбищ. Как показывает анализ, чаще всего кражи скота происходят из-за беспечности самих сельчан, оставляющих скотину без присмотра. Пред. След. Пред. След.