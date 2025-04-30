Музыканты примут участие в праздничном концерте, приуроченном ко Дню единства народа Казахстана
Творческий коллектив исполнит для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает Kazpravda.kz
По информации городского акимата, в этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом «Бірлігі жарасқан Алматы». Алматинцев и гостей города своим творчеством также порадуют известные исполнители: дуэт L Duo, талантливый пианист Темирлан Бейсенбай (Ratovich), струнное трио Diamond и дудукист Мейирман Абдрахманулы, группы «Дервиши», Made in KZ. Дневную концертную программу завершит народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.
Кроме того, 8 мая артисты снова приедут в Алматы, так как станут хедлайнерами музыкального фестиваля Ün Music Week 2025, направленного на развитие музыкального рынка Центральной Азии и тюркоязычного пространства.
Напомним, ранее Указом главы Башкортостана Радия Хабирова члены группы Ay Yola удостоены высоких наград.
Недавно в соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.
Группа позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».
Жители из разных стран снимают для соцсетей трендовые видеоролики, вдохновляясь образом солистки группы Адель Шайхитдиновой.