Фото: instagram.com/ayyola.music/

Творческий коллектив исполнит для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики, сообщает Kazpravda.kz

По информации городского акимата, в этом году праздник приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом «Бірлігі жарасқан Алматы». Алматинцев и гостей города своим творчеством также порадуют известные исполнители: дуэт L Duo, талантливый пианист Темирлан Бейсенбай (Ratovich), струнное трио Diamond и дудукист Мейирман Абдрахманулы, группы «Дервиши», Made in KZ. Дневную концертную программу завершит народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Кроме того, 8 мая артисты снова приедут в Алматы, так как станут хедлайнерами музыкального фестиваля Ün Music Week 2025, направленного на развитие музыкального рынка Центральной Азии и тюркоязычного пространства.

Напомним, ранее Указом главы Башкортостана Радия Хабирова члены группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Недавно в соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.



Группа позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

Жители из разных стран снимают для соцсетей трендовые видеоролики, вдохновляясь образом солистки группы Адель Шайхитдиновой.