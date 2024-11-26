Батыры нашего времени

В воинских частях Сил особого назначения прошла церемония приведения к военной присяге
Такое ровное построение, четкость и выверенность жестов, движений, чеканный шаг, выправку, которой могли бы позавидовать придворные гвардейцы прусского короля Фридриха, знающего толк в строевой подготовке, увидеть собственными глазами удается нечасто. Телетрансляции военных парадов не способны доставить столько эмоций, потому что суть по-настоящему зрелого воинского духа на большое расстояние не передать. В такие моменты понимаешь, что демонстрация военной мощи кроется совсем не в количестве техники, запасах пороха и боеприпасов на складах. Эта силища даже не в руках воинов, держащих оружие. Она отражается лишь в их взгляде, пылая пламенем закаленного духа где-то глубоко внутри каждого солдата, искренне готового честно и праведно служить Родине.
– Мен, Қазақстан Республикасының азаматы Болатов Нұрсұлтан Сырымұлы, Қарулы Күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған Президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің Конституциясы мен зандарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін, – звучит четко поставленный голос, отражаясь эхом от монумента 28 воинам Панфиловской дивизии и проникая в сердце каждого из присутствующих.
Если честно, не верится, что такими бойцы способны стать всего лишь пройдя короткий курс подготовки в полевых учебных центрах буквально за месяц с небольшим до присяги. Но заместитель командира Президентского полка «Батыр» воинской части 0111 подполковник Жандос Жусекеев уверяет, что со стороны государства для них созданы все необходимые условия: казарменное помещение, оборудованные классы, сбалансированное питание, обмундирование... А самое главное – офицеры и сержанты, способные передать личный опыт и навыки, необходимые не только на военной службе, но и не менее полезные в гражданской жизни.
– …Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну, – за тысячи километров у монумента «Отан қорғаушылар» в это же время произносится клятва солдатом Службы государственной охраны РК Савелием Седашевым.
В один день присягают 200 военнослужащих Президентского полка «Айбын», расположенного в Астане, и 90 человек личного состава Президентского полка «Батыр» в Алматы. На торжественную церемонию – и повидать своих сыновей и внуков – пришли родители, близкие и родные. У самой линии ограждения на предусмотрительно установленной лавочке, украдкой смахивая слезу, восседает чья-то аже.
Майор в отставке Сырым Сулейменов наизусть помнит каждое слово присяги:
– Я тоже служил в Службе государственной охраны, и сегодня мы с супругой Бахыт с легким сердцем отправляем нашего сына служить своей стране и своему будущему. Я в нем на сто процентов уверен, тем более что это было его волевое решение – первым делом отслужить срочную службу. «Если я пойму точно, что это мое, то буду поступать либо в Военный институт сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, либо в Пограничную академию Комитета национальной безопасности», – сказал он нам.
Военнослужащие срочной службы СГО РК осеннего призыва 2024 года тщательным образом были выбраны из всех регионов и городов республиканского значения. Критерии отбора достаточно строгие: в элитном подразделении может нести службу лишь гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, имеющий рост от 180 до 195 см. Требования к образованию – не ниже среднего, обязательно претендент должен обладать отменным здоровьем и хорошей физической подготовкой. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также тем, кто имеет спортивные достижения и разряды.
– Сегодня, приняв военную присягу, вы поклялись быть верными народу и Президенту Республики Казахстан, достойно исполнять воинский долг и мужественно защищать Родину, – отметил в своем выступлении заместитель начальника штаба Сил особого назначения СГО РК полковник Бауыржан Танатаров. – Вы являетесь достойными продолжателями старшего поколения, которое вложило много сил в укрепление казахстанской государственности, они сохранили единство, культуру и традиции нашего народа. Родина доверила вам дело особой важности – быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности.
После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, поставленных перед личным составом Сил особого назначения СГО РК, в частности к охране эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, сопровождению протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в стране, по социальному обеспечению граждан, прошедших воинскую службу. По словам офицеров-наставников, прошлой весной только Президентским полком «Батыр» выиграно 23 гранта на поступление в лучшие военные и гражданские вузы страны. В полку отмечают очень высокий процент желающих по окончании действительной срочной службы продолжить служить по контракту. Для этого кандидатам также предстоит пройти еще один строгий отбор.