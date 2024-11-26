Батыры нашего времени

фото Юрия Беккера

Такое ровное построение, четкость и выверенность жестов, движений, чеканный шаг, выправку, которой мог­ли бы позавидовать придворные гвардейцы прусского короля Фридриха, знающего толк в строе­вой подготовке, увидеть собст­венными глазами удается нечасто. Телетрансляции военных парадов не способны доставить столько эмоций, потому что суть по-настоящему зрелого воинс­кого духа на большое расстояние не передать. В такие моменты понимаешь, что демонстрация военной мощи кроется совсем не в количестве техники, запасах пороха и боеприпасов на складах. Эта силища даже не в руках воинов, держащих оружие. Она отражается лишь в их взгляде, пылая пламенем закаленного духа где-то глубоко внутри каждого солдата, искренне готового честно и праведно служить Родине.

– Мен, Қазақстан Респуб­ликасының азаматы Болатов Нұрсұлтан Сырымұлы, Қарулы Күштердің қатарына кіре оты­рып ант қабылдаймын және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған Президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің Конституциясы мен зандарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін, – звучит четко поставленный голос, отражаясь эхом от монумента 28 воинам Панфиловской дивизии и проникая в сердце каждого из присутствующих.

Если честно, не верится, что такими бойцы способны стать всего лишь пройдя короткий курс подготовки в полевых учебных центрах буквально за месяц с небольшим до присяги. Но заместитель командира Президентского полка «Батыр» воинской части 0111 подполковник Жандос Жусекеев уверяет, что со стороны государства для них созданы все необходимые условия: казарменное помещение, оборудованные классы, сбалансированное питание, обмундирование... А самое главное – офицеры и сержанты, способные передать личный опыт и навыки, необходимые не только на военной службе, но и не менее полезные в гражданской жизни.

– …Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну, – за тысячи километров у монумента «Отан қорғаушылар» в это же время произносится клятва солдатом Службы государственной охраны РК Савелием Седашевым.

В один день присягают 200 воен­нослужащих Президентского полка «Айбын», расположенного в Астане, и 90 человек личного состава Президентского полка «Батыр» в Алматы. На торжественную церемонию – и повидать своих сыновей и внуков – пришли родители, близкие и родные. У самой линии ограж­дения на предусмотрительно установленной лавочке, украдкой смахивая слезу, восседает чья-то аже.

Майор в отставке Сырым Сулейменов наизусть помнит каж­дое слово присяги:

– Я тоже служил в Службе государственной охраны, и сегодня мы с супругой Бахыт с легким сердцем отправляем нашего сына служить своей стране и своему будущему. Я в нем на сто процентов уверен, тем более что это было его волевое решение – первым делом отслужить срочную службу. «Если я пойму точно, что это мое, то буду пос­тупать либо в Военный инс­титут сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, либо в Пограничную академию Комитета национальной безопас­ности», – сказал он нам.

Военнослужащие срочной службы СГО РК осеннего призыва 2024 года тщательным образом были выбраны из всех регионов и городов республиканского значения. Критерии отбора дос­таточно строгие: в элитном под­разделении может нести службу лишь гражданин страны в возрасте от 18 до 27 лет, имеющий рост от 180 до 195 см. Требования к образованию – не ниже среднего, обязательно претендент должен обладать отменным здоровьем и хорошей физичес­кой подготовкой. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также тем, кто имеет спортивные достижения и разряды.

– Сегодня, приняв военную присягу, вы поклялись быть верными народу и Президенту Республики Казахстан, достойно исполнять воинский долг и мужественно защищать Родину, – отметил в своем выступлении заместитель начальника штаба Сил особого назначения СГО РК полковник Бауыржан Танатаров. – Вы являетесь достойными продолжателями старшего поколения, которое вложило много сил в укрепление казах­станской государственности, они сохранили единство, культуру и традиции нашего народа. Родина доверила вам дело особой важности – быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности.

После принятия присяги воен­нослужащие срочной службы приступят к выполнению задач, поставленных перед личным сос­тавом Сил особого назначения СГО РК, в частности к охране эталонов Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, сопровождению протокольных мероприятий с участием Главы государства, обеспечению безо­пасности охраняемых лиц и объектов.

В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в стране, по социальному обеспечению граждан, прошедших воинскую службу. По словам офицеров-наставников, прошлой весной только Президентским полком «Батыр» выиграно 23 гранта на поступление в лучшие военные и гражданские вузы страны. В полку отмечают очень высокий процент желающих по окончании действительной срочной службы продолжить служить по контракту. Для этого кандидатам также предстоит пройти еще один строгий отбор.