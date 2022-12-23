Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"

В конце ноября в Париже было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным центром поддержки национального кино (ГЦПНК) и Национальным центром кинематографии и анимации Франции (CNC). О том, насколько важным является данное соглашение для развития отечественной киноиндустрии, рассказывает заместитель председателя правления ГЦПНК Бауржан Шукенов.

- Подписание соглашения с CNC было одним из важнейших приоритетов работы Государственного центра поддержки национального кино, – объясняет Шукенов. – Дело в том, что основные принципы и сама психологическая, если можно так выразиться, основа нашего Закона «О кинематографии», были взяты из законодательства французского. Хотя есть и принципиальное отличие – мы финансируемся из госбюджета, они собирают в виде налогов.

- Это первый совместный документ, который мы подписали с французской стороной о сотрудничестве в кинематографической сфере?

- Не совсем так. Первое – это межправительственное соглашение, подписанное еще в 1992 году. Потом АО «Казахфильм» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и копродукции. Но мы стремились к тому, что если начинаем работать с такой авторитетной международной организацией, как CNC, то у нас должна быть максимально полная нормативная база, исключающая бюрократические препятствия. Сейчас мы рассчитываем на то, что теперь казахстанская сторона – без контрагента во Франции – сможет участвовать в конкурсах на производство фильмов. Сможет это делать и французская сторона – так же, без участия контрагента в Казахстане. Получится ли у нас преодолеть национальное законодательство – покажет время.

Прежде у нас не было такого опыта. Но смысл проведения переговорного процесса как раз в том и состоял, чтобы проложить такую дорогу. Это, во-первых.

Во-вторых, нам предстоит найти как здесь, так и во Франции, специалистов, которые были бы заинтересованы в совместном производстве. Потому что во французском законодательстве и в возможностях CNC заложены эти позиции: работа с иностранными контрагентами, и – самое главное – поддержка проката иностранного кино во Франции. А это именно то, в чем мы непосредственно нуждаемся.

- О чем еще удалось договориться?

- В соглашении очень много важных и интересных для нас пунктов. Прежде всего, это сохранение архивов – цифровизация кинофонда и его показ на больших экранах. Кстати, в программе Каннского фестиваля есть секция «Каннская классика», в которой каждый год демонстрируется несколько оцифрованных картин зарубежных стран. В качестве примера можно привести показ в 2015 году, на 68-м Каннском фестивале картины Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», которая снималась во время войны на Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате.

Сейчас мы имеем прекрасную возможность в рамках подписанного соглашения провести такую работу. Разумеется, для начала надо выбрать картины, которые будет представлять интерес как для Казахстана, так и для Франции.

Второй важный параграф соглашения – это образование. И, в первую очередь, начальное образование в сфере кино. У нас почему-то в основном отправляют молодых людей на учебу в Лондон или в Нью-Йорк. Возможно, это связано с тем, что в Казахстане не так много франкоговорящих абитуриентов, а бюджетные образовательные учреждения Франции всегда ориентируются на французский язык.

Следующий очень интересный раздел – о совместной антипиратской деятельности. На нашем рынке, к сожалению, пираты чувствуют себя очень вольготно. У нас нет серьезных законодательных заслонов, с помощью которых мы могли бы бороться с этим явлением, и помощь Франции, которая на ниве такой борьбы шагнула далеко вперед, для нас просто неоценима. Пока рано говорить о методах и технологиях отслеживания пиратской продукции и пресечения ее распространения. На нынешнем этапе мы рассматриваем вопрос о том, в какие международные организации мы должны вступить, чтобы совместно с ними вести такую работу.

И, конечно, очень важные и серьезные разделы соглашения – это совместное производство и взаимный кинооборот. Первый должен проторить дорогу для копродукции, второй – способствовать дистрибуционным контактам, которые позволят показывать казахстанское кино во Франции, а французское – в Казахстане.

Таковы основные положения, указанные в этом соглашении. Оно получилось именно таким, какое мы и планировали – небольшое, но при этом профессиональное, способное максимально содействовать сближению двух наших киноиндустрий.

- Хорошо, соглашение подписано – а каковы дальнейшие шаги?

- Предстоит серьезная работа с бюджетным кодексом, которую надо вести совместно с уполномоченным органом – чтобы параграфы, отраженные в соглашении, имели свою финансовую подпитку. На часть этих шагов уже освоены финансовые средства, заложенные в текущем году. Пока сложно сказать, будут ли они предусмотрены на будущий год, но сам документ – это уже очень серьезное основание для того, чтобы обращаться с запросом на финансирование.

Французы и сами отметили, что подобное соглашение, подписанное, во-первых, в рамках визита президента Казахстана во Французскую Республику, во-вторых, в Министерстве Европы и иностранных дел Франции – это в их практике впервые. Поэтому значение документ имеет, без преувеличения, большое.

- Давайте уточним. Речь об уровне, на котором соглашение подписывалось?

- Именно об уровне. Потому что опыт подобного сотрудничества у французской стороны есть. И договоры, подобные нашему, у CNC подписаны практически со всеми странами Восточной Европы и со всеми участниками Eurimages. Это организация, которая поддерживает культурные и кинематографические инициативы в европейских странах.

Хотелось бы также подчеркнуть, что подготовка соглашения проходила в течение года. Самое непосредственное участие в процессе приняли атташе по аудиовизуальному сотрудничеству Французского института при Посольстве Франции Эммануэль Фосийон, председатель правления ГЦПНК Есетжан Косубаев, советник по вопросам культуры посольства Франции в РК Алекс Бортолан, советник CNC по международной копродукции Жюльен Эзано.

Большая командная работа была проведена президентом французской Ассоциации казахстанского кино Андрэ Ивановым, руководителем международного отдела ГЦПНК Асель Ырыс и продюсером Дианой Ашимовой.

- Вы уже понимаете, какие нас ждут подводные камни при воплощении в жизнь этого договора?

- Конечно. В соответствие с законом у нашего Киноцентра есть определенные функции, по которым он является оператором государственной поддержки. Точно такие же или аналогичные направления государственной поддержки существуют и у CNC – правда, у них больше и полномочий, и, вследствие этого, возможностей. Это производство, поддержка аудиовизуальных средств, сбор налогов, прокат иностранного кино, показ и дистрибуция собственного кино, поддержка анимации, неигрового кино. По всем этим направлениям во Франции осуществляется государственная поддержка – то есть, поддержка фондом CNC.

У нас по сравнению с ними это несколько размыто – нет абсолютной уверенности в вопросе, какие направления поддерживаются или будут поддерживаться, и как следствие определенные бюджетные программы соответствуют конкретным пунктам. Во французском же законодательстве связка между сферами поддержки и гарантированным бюджетным финансирование прописана очень четко.

Но у них и финансирование построено совершенно иначе. CNC не получает ничего от государства. Все деньги, которые аккумулируются в бюджете фонда – а это более 700 миллионов евро – полностью собираются с рынка. Это налоги с продажи билетов, с телевизионных каналов, сборы со стриминговых платформ, какой-то, пусть и небольшой, процент с продажи всего, на чем может быть записано кино: компакт-дисков, телефонов, компьютеров, существенные льготы по НДС. Другими словами – это функция сбора налогов, которую государство частично делегирует фонду, имеющему на это право. И, разумеется, это фонд двойного подчинения – с одной стороны, все денежные потоки контролирует министерство финансов, с другой стороны, министерство культуры следит за тем, куда и как направляются эти средства.

На мой взгляд, сама система такой поддержки национального кинематографа является не просто уникальной, но и одной из лучших в мире. Поэтому для нас так важно, что мы сотрудничаем с людьми, принимающими решения, и которые выразили готовность поддержать нас – в плане экспертиз нашего законодательства, действий, связанных с финансированием и во многом другом. Как мы понимаем, наши французские коллеги во многих странах уже проводили такую экспертизу.

- И все-таки давайте попробуем представить, какими должны быть реальные плоды такого сотрудничества? С законодательством понятно, а вот с образованием, с копродукцией?

- Сначала надо решить первостепенный вопрос – финансирование. Если мы будем знать, какие примерно суммы нам уполномоченный орган в лице Министерства культуры и спорта РК позволяет потратить на образовательные программы, мы сможем оставить подробную дорожную карту. А программ таких может быть много: совместные творческие лаборатории, гранты на обучение – двух-трехмесячные, годовые – это опять же зависит от объема финансирования. Какие курсы, какие персоналии, которым мы могли бы это доверить.

Что касается копродукции – пока есть, пожалуй, только понимание того, что мы должны совместно что-то снять. А этот путь надо кому-то проходить. Либо с французской, либо с нашей стороны. На самом деле в основе этого лежит творческая единица – какой-то интересный проект. История, которая была бы интересна как во Франции, так и в Казахстане. И вокруг этого проекта должна собраться команда, которой предстоит пройти весь этот путь.

Словом, это соглашение – начало большого пути. Если правильно выстроить работу, мы очень много интересного можем перенять и начать двигаться в направлении сотрудничества с крупными фондами из других стран. И, возможно, проложить дорогу в Eurimage – это тоже серьезный и длинный путь, но и его надо пройти.

Светлана Мищенко