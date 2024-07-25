Бектенов встретился с губернатором Тюменской области

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны обсудили вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках развития казахстанско-российских торговых отношений

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с губернатором Тюменской области Российской Федерации Александром Моором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере. В частности, проект реконструкции автомобильного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу.

В рамках комплексного капитального ремонта планируется расширение въездных групп в пределах существующих границ пункта пропуска и устройство 2 полос движения на грузовом направлении, 4 полос – на легковом. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность АПП и нарастить торгово-экономические связи.  

Кроме того, собеседники уделили внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству, взаимодействию в сферах высшего образования, туризма и спорта.

Товарооборот между регионами Казахстана и Тюменской областью за январь-май т.г. составил $113,3 млн, отметили в кабмине.

#переговоры #сотрудничество #Тюмень #губернатор

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