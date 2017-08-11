​Байговали не на шутку

Настало время побеждать

Но начнем с утреннего воск­ресного часа, когда народ целыми семьями с шаловливыми детьми стал собираться на трибунах, а журналисты, получив свои бейджики и программки 7-го скакового дня, расположились в беседке возле судейской комнаты. Перед стартом что-то обсуждали, прикидывали шансы участников главной скачки ­­­го­­да­­ –­­ ­Ка­захстанского дерби. Помочь нам в этом вроде бы должна была ярко иллюстрированная и доходчивая программка, в которой к месту приведен полный список победителей предыдущих аналогичных соревнований начиная с 2002 года: клички самых резвых лошадей, фамилии выигравших главные призы жокеев и тренеров, названия конеферм…

Но, увы, это была уже история, не имевшая с предстоящей скачкой почти ничего общего. Дело в том, что возраст чистокровных лошадей, допускающихся на Казахстанское дерби, ограничено тремя годами, а это почти наверняка исключает возможность повторной победы какой-либо из них через год. Двухлетку к дерби не допустят, не дадут еще один шанс выступить в этих состязаниях и переросткам: все, круг замкнулся. И потому, знакомясь со статистикой побед в Казах­станском дерби, мы с ностальгией вспоминали Заповедника и Аксесс оф Сильвера, Байсангура и Дебета, многих других прекрасных скакунов, вошедших в историю казахстанских гладких скачек, но так и не увидели среди прежних победителей двукратных чемпионов Казахстана.

Среди жокеев такие были, и даже не один. Наездники не ограничиваются ни возрастными рамками, ни весовыми категория­ми, ни даже своим гражданством. И тут к нам подошел опытный специалист конного спорта Ахат Разак и поделился самыми свежими новостями, касающимися Казахстанского дерби-2017:

– Дерби, как вы понимаете, проводится только раз в году. В главном забеге должны были принять участие 6 лошадей, но одна из них снялась. Примечательна такая деталь: в борьбе за приз будет участвовать одна лошадь, рожденная в Казахстане. Это рыжая кобыла по кличке Шикетан. Все остальные скакуны в свое время были закуплены за рубежом. Что касается почетных гостей, то к нам из Москвы приехал уже известный теперь российский жокей Марат Кожамжаров, который начинал свою спортивную карьеру на ­Алматинском ипподроме. Я думаю, что это лучший жокей СССР и России конца XX века. За свою карьеру он выиграл 20 дерби, в том числе два – в Казахстане и три – всесоюзных. Марат выступал в международных соревнованиях в Америке и Европе. Это выдающийся показатель мастерства нашего гостя. Сегодня, – сказал мой собеседник, – в Алматы прилетел еще один гость – жокей из Ирландии Оуэн Салливан. Он должен был участвовать в двух скачках на разных лошадях, но, увы, заболел и не станет рисковать здо­ровьем. Посмотрит соревнования с трибуны. В прошлом году он уже участвовал в нашем дерби.

Я попросил Ахата назвать фаворитов дерби, и он не стал скрывать, что борьба за главный приз, вероятнее всего, развернется между гнедым жеребцом Шан Темисом (жокей Нурдан Шаршенбаев) и рыжим жеребцом Мэйк Меморисом (жокей Бактияр Таа­лайбек уулу).

Дистанция дерби (2 400 м) – не самая длинная в гладких скачках, но это наиболее оптимальная трасса для одновременного испытания лошадей на резвость и выносливость. Начало августа – лучший период для выступления лошадей, они готовы к высоким скоростям, но рекордных секунд Ахат Разак в этот день не ждал: не идеальная по температурным показателям была погода и немного влажной – дорожка. Но еще раз специалист подчеркнул: сегодня задача для участников – не устанавливать рекорды, а побеждать с любым временем. И получать свои положенные 2 млн тенге призовых.

Сила воли Вэлли Лоджа

Перед Казахстанским дерби были проведены 4 скачки для лошадей различного возраста, но на более коротких дистанциях – 1 600 и 2 000 м. А затем стартовые боксы были перевезены на 400 м назад по отношению к финишной черте. Неизменная дистанция Казахстанского дерби начиналась на левом от трибун вираже, и сам момент старта из-за изгиба дорожки и высоких деревьев зрителям был не виден. Но еще до этого болельщики познакомились с участниками главных состязаний дня: те прогарцевали перед трибунами, всем видом выражая решимость стать первыми. Рядом с фаворитами, названными Ахатом Разаком, к месту старта направились их не менее амбициозные соперники.

И вот из-за деревьев стрелой рванула к зрителям пятерка разгоряченных лошадей. Тут все увидели, что впереди скакала где-то потерявшая своего жокея четвероногая участница соревнований. Четырьмя лошадьми управляли опытные наездники, а рыжим жеребцом чистокровной английской породы по кличке Вэлли Лодж – только инстинкт, на каком-то подсознательном уровне внушенное задание прийти на финиш первой.

Обычно, теряя по дороге жокея, лошади потихоньку сбавляют скорость, уходят в сторонку и потом где-то отрешенно шляются на трассе, пока их не выловят сотрудники ипподрома и не отведут в конюшню. А уроженец Великобритании Вэлли Лодж вел себя как истинный спорт­смен, джентльмен и бизнесмен, не уступая первого места никому из соперников. Напрасно англичанина пытались «достать» другие экипажи, лидер не сдал своих позиций до самого финиша, и под шквал аплодисментов пришел к заключительной отметке первым.

Ни в какие представления и понятийные рамки это не укладывалось. Во-первых, как мог конь без команды жокея всю дистанцию продолжать борьбу за первое мес­то и не уступить своей позиции? Во-вторых, как поступает в таких случаях судейская коллегия? И наконец, что же случилось на старте заезда, где, как и почему упал наездник?

Все ответы нашлись почти сразу после финиша. Как бы ни хотелось запрограммированному на победу Вэлли Лоджу стать в Казахстанском дерби триумфатором и принести своему хозяину главный приз этих соревнований, чемпионом он так и не стал. Формулировка «потерял жокея» означает только одно: конь зря старался эти две с половиной минуты, рассчитывать на большее, чем на пучок сена или сладкое яблоко, ему не стоит. Как-никак, а примерно 58 кг на его спине во время скачки не было, значит, Вэлли Лодж смухлевал и останется без титула. Хотя, отк­ровенно говоря, приз «За волю к победе» он непременно получил бы, будь такой на наградном столе организаторов…

Что касается трагедии для упавшего на старте жокея, то тут полнос­тью вина наших коллег и телевизионных операторов, спугнувших своей большой и черной камерой Вэлли Лоджа, только что выскочившего из бокса и едва ли не столкнувшегося мордой с аппаратом. Жеребец испугался, дернулся, сбросив наездника. Говоря о трагедии жокея, мы, слава богу, не имеем в виду какие-то травмы или переломы: на этот раз все обош­лось, вот только и он надеялся на победу, готовился к дерби, может, целый год. И обидно терять такой шанс из-за безалаберности, безответственности людей с громадными аппаратами, которые могут напугать и столкнувшегося с ними буквально носом человека.

…Победителем Казахстанского дерби стал дуэт в составе рыжего американского жеребца Мэйк Мемориса и жокея Бактияра Таалайбека уулу, закончивший скачку вслед за напрасно окрыленным Вэлли Лоджем.

Знакомство с чемпионами

О победителях главной скачки года мы попросили рассказать начальника отдела испытаний и главного гандикапера Казахстанского скакового общества Владислава Цоя.

– Бактияр Таалайбек уулу представляет Кыргызстан, но он успешный тренер и жокей коневладельца Адилета Шынайдарова, работает в Казахстане. Спортсмен довольно молодой, перспективный. К сожалению, в Кыргызстане систематических скачек не проводится, поэтому сказать, кто в этой стране первый в рейтинге, довольно сложно. Но в Казахстане Бактияр с казах­станскими же лошадьми работает давно, а начинал выступления в Пятигорске, выезжал туда вместе с тренером Евгением Караваевым. Затем его карьера резко пошла вверх, стало много побед. Этот жокей очень хорошо чувствует коня, прогресс очевиден, и я думаю, что впереди его ждет много других побед.

Дербист (такое звание получает четвероногий победитель этих соревнований) Мэйк Меморис рожден в Соединенных Штатах Америки. У этого коня просто великолепная родословная и такой же выдающийся экстерьер. Его отец Стрит Край – один из топовых производителей. Он – отец великолепной кобылы по кличке Зиньята, которая золотыми буквами внесена в мировую историю гладких скачек. Очень редко в Казахстан попадают жеребята от такой классной матери, как Уинтер Меморис. Она – победительница скачек группы № 1 – самых крутых состязаний в США. И жеребенок получился под стать родителям. Привезенный из-за океана Мэйк Меморис обладает высоким скаковым классом, по праву выигрывает свои третьи подряд соревнования. Вероятнее всего, Мэйк Меморис на сегодня является лучшим трехлетним конем в Казахстане.

…Ну а нам остается назвать остальных победителей воск­ресных скачек в Алматы. Приз ­«Алматинская миля» выиграли лошадь Мырза Торы и жокей Иван Фролов, приз «Фаворит» – Бриони и Мыктыбек Токтосунов, приз Падиши Ханшаим – Табита Твитчит и Бактияр Таалайбек уулу, приз Алматинского ипподрома – Бардин и Руслан Юлдашев. В четырех заключительных скачках, состоявшихся после Казахстанского дерби, лучшими жокеями стали Эльдияр Сулайманов, Едил Хусаи­нов (дважды) и Есбол Нурасилов.

До конца сезона на Алматинском ипподроме еще 4 раза будут организованы состязания в гладких скачках для чистокровных лошадей английской породы. Особое внимание специалистов и болельщиков, конечно же, привлекает воск­ресный день 17 сентября, когда, помимо других престижных скачек, здесь будет проведен розыгрыш приза Президента Республики Казахстан для лошадей 3 лет и старше. Престиж этих состязаний, да и призовой фонд, вполне сопос­тавимы с Казахстанским дерби.