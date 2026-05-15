Новоселья в Кызылорде продолжаются

Первый 7-этажный дом жилого комплекса «Туран» относится к категории «комфорт плюс». Всего ЖК рассчитан на 380 квартир. Остальные дома планируется сдать в октябре.

Обладателями квартир стали, в частности, сотрудники турецкой инвесткомпании «Акса Энерджи Кызылорда», которая при поддержке Президента реа­лизовала проект строительства теплоэлектроцентрали.

В микрорайоне на левобе­режье Сырдарьи в шести многоэтажных жилых домах счастливыми обладателями жилья стали 240 семей.

– Благодаря постоянной поддерж­ке Президента Касым-Жомарта Токаева, Правительства и координации акима области в Кызылорде успешно реализуются жилищные проекты, – отметил аким города Нуржан Ахатов. – С января новоселье отметили 655 кызылординских семей, а до конца года в эксплуатацию введут еще 1 581 квартиру.

На строительство жилья из бюджета выделено около 58 млрд тенге. На эти средства возведут 31 жилой дом.