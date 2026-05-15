Цифровая трансформация на повестке дня

Неформальные саммиты ОТГ становятся своего рода традицией: они проводятся наряду с официальными ежегодными встречами на высшем уровне уже не первый год подряд. Так, в прошлом году главы государств собирались на подобную встречу в Венгрии, в 2024-м – в Азербайджане. Внеочередной саммит проводила в 2023 году Турция. Теперь лидеры Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана соберутся с Туркестане для того, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в области искусственного интеллекта и цифрового развития.

Частота встреч говорит как о наличии политической воли к последовательному развитию тюркской интеграции, так и подтверждает исключительный потенциал такого взаимодействия. Регулярный диалог качественно расширяет повестку многостороннего сотрудничества и усиливает его практическую составляющую.

Тема туркестанского саммита инициирована казах­станской стороной, как часть системной работы по продвижению цифровой трансформации в качестве одного из приоритетных направлений развития – как национального, так и регионального. Астана рассматривает внедрение передовых технологий, включая ИИ, как ключ к формированию новой архитектуры экономического роста и инструмент для укрепления конкурентоспособности экономик тюркских государств в глобальном масштабе.

Напомним, что в ходе предыдущего ежегодного саммита ОТГ в Габале (Азербайджан) Президент Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание данным вопросам и вы­двинул ряд важных инициа­тив, направленных на формирование комплексной цифровой экосистемы и усиление координации тюркоязычных стран в вопросах технологического развития – в их числе создание Совета по кибер­безопасности, Центра цифровых инноваций и Центра цифрового мониторинга ОТГ.

Обсуждение вопросов цифровизации и ИИ на площадке неформального саммита ОТГ позволит придать дополнительный импульс технологическому сотрудничеству и обозначить долгосрочные ориентиры цифровой повестки тюркского мира.

Казахстан традиционно уделяет особое внимание развитию сотрудничества с братскими тюркскими государствами и является одним из локомотивов тюркской интеграции. Наша страна стояла у истоков создания ОТГ, сыграла важную роль в процессе институционального укрепления организации, а также внесла существенный вклад в становление и развитие механизмов тюркского сотрудничества, включая соз­дание таких структур, как ТюркПА, Тюркская академия и Тюркский инвестиционный фонд.

Взаимодействие в рамках Организации тюркских государств рассматривается участниками объединения как важная основа для расширения политических, торгово-экономических, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей.