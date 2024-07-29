BAYTAQ RUN FEST: фестиваль эко-бега прошел в Астане

Фото: gov.kz

В минувшие выходные в Триатлон-парке Астаны прошел забег под названием BAYTAQ RUN FEST, организованный партией Зеленых «Байтак». Каждый житель, решивший принять участие, преодолел дистанцию в 5 километров. Стоит отметить, что 5 километров - удобная дистанция как для опытных бегунов, так и для начинающих.

«Этот фестиваль проводится в столице во второй раз. Месяц назад на нашем мероприятии в Ботаническом саду присутствовало более 100 человек. Теперь в триатлон-парке количество участников составило 210 человек. Главная особенность нашего забега в том, что нет необходимости платить какие-либо взносы. Каждый участник не только бегал, но и награждался памятными медалями, а в конце мероприятия выигрывал призы посредством лотереи. Возраст участников не был ограничен. Участие приняли от школьника до наших бабушек и дедушек пенсионного возраста. Это побуждает их вести здоровый образ жизни, а не только находить общий язык. Ведь будущее Казахстана должно быть только в здоровом поколении. Не будем останавливаться на достигнутом. Каждый месяц мы планируем регулярно проводить», - сказал организатор проекта Алишер Кузекбаев.

Цель мероприятия - поддержание чистоты окружающей среды и пропаганда здорового образа жизни. А эта идея в очередной раз воплотилась в жизнь в выходной день.