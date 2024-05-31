Нацбанк вновь снизил базовую ставку

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это третье снижение ставки с начала года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

По данным главного банка страны, инфляция в апреле снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции. Инфляционные ожидания населения, вопреки общей динамике цен, продемонстрировали рост на фоне паводков и продолжающейся реформы ЖКУ.

Внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный, отражая влияние сдерживающей политики центральных банков и динамику цен на мировых продовольственных рынках. Проинфляционное давление внутри экономики поддерживается за счет продолжающегося фискального стимулирования, реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса.

Годовая инфляция в апреле 2024 года замедлилась до 8,7%, что соответствует траектории прогноза. На фоне благоприятной ситуации с внешними ценами на продовольствие наблюдается заметное снижение по продовольственной компоненте инфляции. Непродовольственная инфляция также замедляется несмотря на устойчивый спрос и ускорение потребительского кредитования. Рост стоимости платных услуг ускорился под влиянием удорожания ЖКУ.

«Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени. Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки. Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий.

Национальный Банк не реагирует повышением ставки на прямые эффекты от реформы регулируемых цен, при этом внимательно отслеживает влияние вторичных эффектов», – пояснили в пресс-службе. 

Напомним, в январе базовая ставка была снижена до 15,25% годовых, в феврале Нацбанк во второй раз за год снизил ее до 14,75%, а в прошлом месяце оставил неизменной.

Следующее решение о базовой ставке Нацбанк озвучит согласно графику, 12 июля. 

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