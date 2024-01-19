Комитет по денежно-кредитной политике НБ РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает корреспондент Kazpravda.kz
В прошлом году Нацбанк снижал базовую ставку трижды. Напомним, в ноябре 2023 года Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п
Отмечается, что годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков.
Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.
«Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Нацбанк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», – отметили в главном банке страны.
Финансист Расул Рысмамбетов считает ожидаемым, что Нацбанк снизил базовую ставку. Ведь самый крупный риск для экономики Казахстана, как сырьевой страны, всегда валютный, напоминает эксперт.
"Поэтому, когда ФРС США объявляет, что больше не будет повышать ставку, это значит, что доллар дорожать не будет. В результате тенге укрепляется к иностранным валютам.
Следовательно, для экономики наступила небольшая передышка. Нацбанк повышал постепенно базовую ставку и «угомонил» инфляцию с 21% до 9,8%. Поскольку сейчас в обществе и государстве большой запрос на кредитные средства, Нацбанк снизил базовую ставку сразу на 0,5% для того, чтобы оживить экономику, чтобы кредитные средства стали дешевле. И чтобы экономика проснулась, надо сказать, она спит у нас не первый год, начиная с пандемии", – резюмировал он.