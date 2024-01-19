Нацбанк снизил базовую ставку

Банки и финансы
142
Кунапия Гульмира
корреспондент

Комитет по денежно-кредитной политике НБ РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году Нацбанк снижал базовую ставку трижды. Напомним, в ноябре 2023 года Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п

 Отмечается, что годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков.

Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Нацбанк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», – отметили в главном банке страны.

Финансист Расул Рысмамбетов считает ожидаемым, что Нацбанк снизил базовую ставку. Ведь самый крупный риск для экономики Казахстана, как сырьевой страны, всегда валютный, напоминает эксперт.

"Поэтому, когда ФРС США объявляет, что больше не будет повышать ставку, это значит, что доллар дорожать не будет. В результате тенге укрепляется к иностранным валютам.

Следовательно, для экономики наступила небольшая передышка. Нацбанк повышал постепенно базовую ставку и «угомонил» инфляцию с 21% до 9,8%. Поскольку сейчас в обществе и государстве большой запрос на кредитные средства, Нацбанк снизил базовую ставку сразу на 0,5% для того, чтобы оживить экономику, чтобы кредитные средства стали дешевле. И чтобы экономика проснулась, надо сказать, она спит у нас не первый год, начиная с пандемии", – резюмировал он.       

#Нацбанк #базовая ставка #снижение #денежно-кредитная политика

Популярное

Все
Мастерица из Семея Екатерина Гуляева воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Поединок с рекордным результатом
Всех собак – на усыпление?
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Хоккей: памятные даты и события
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Кунаев, которого мы не знаем...
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях
О прошлом поведает high-tech
Время наращивать инвестиции
Жительницу Актау вдохновил на изучение казахского языка собственный ребенок
Именно в Семее женщины впервые заявили о своих правах
Летописец суровой эпохи
Сотни женщин ищут и находят спасение в кризисном центре «Көмек»
Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?
Искусство на века
Влюбленный в свой народ
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Около 3,8 трлн тенге из ЕНПФ потратили казахстанцы на жилье…
Качество кредитных портфелей банков оценило АРРФР
Банки обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кре…
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году выр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]