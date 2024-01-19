Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году Нацбанк снижал базовую ставку трижды. Напомним, в ноябре 2023 года Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п

Отмечается, что годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков.

Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Нацбанк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным», – отметили в главном банке страны.

Финансист Расул Рысмамбетов считает ожидаемым, что Нацбанк снизил базовую ставку. Ведь самый крупный риск для экономики Казахстана, как сырьевой страны, всегда валютный, напоминает эксперт.